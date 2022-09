Fue figura de El Trece, no tiene trabajo y está desesperado: "Voy a entrevistas y me rebotan"

El calvario de una figura de El Trece que tiene problemas de salud y necesita trabajar. Decidió contar su difícil situación en las últimas horas.

Fue figura de El Trece, ahora no tiene trabajo y necesita con urgencia un ingreso que le permita costear sus tratamientos médicos. Mediante un posteo en las redes sociales, este protagonista solicitó ayuda y su pedido llegó a muchos usuarios que se solidarizaron con él.

“Primero quiero agradecer a todos los que han ayudado, sinceramente les doy las gracias con el alma. Pero aún me falta bastante para poder solventar los análisis, el tratamiento frenológico (la salud nacional lo considera estético), el remedio de mis piernas y encarar la operación reconstructiva de piernas. Para muchos puede ser considerado estético o una estupidez pero para mí es una cuestión de salud y calidad de vida. Se los pido con el alma en cada palabra. Me es urgente”, escribió Pablo Bragale, ex Cuestión de Peso que se hizo muy conocido por su impactante cambio físico.

Tras hacer pública su situación, Bragale habló con Infobae y agregó: "Sufro linfedema linfático y hace poco me diagnosticaron síndrome vasovagal, una cardiopatía derivada de lo que fue mi obesidad, lo que me hace desmayar o colapsar en la calle y en el año ya llevo 6 internaciones con traumatismos y aberturas de cabeza. Para todo eso hago drenaje, tratamiento esclerosante y debo hacerme una serie de estudios clínicos para saber si debo ponerme un marcapasos o qué”.

Pablo Bragale necesita trabajar para poder pagar los estudios médicos

"Salen siete mil pesos las sesiones, y son de dos a tres veces por semana, la operación 200 mil. En la serie de estudios para el corazón hay tres que las cubre, pero con reintegro, es decir debo pagarlos antes y eso me complica porque recibo el pago a los 180 días pero mientras debo vivir y pagar los más de 60 mil pesos que cuestan. Hoy estoy en Buenos Aires sin plata para viáticos o para e alquiler al volver a Córdoba, pero privilegiando mi salud como siempre”, aseguró Pablo Bragale, que continúa buscando (sin éxito) un trabajo para poder sobrevivir.

Recurriendo a la ayuda de quien pueda apiadarse de su situación, Bragale sentenció: “Hasta acá la venía bancando solo pero ahora necesito ayuda urgente. Es lo que me permite bancarme ahora por lo menos, pero quiero un laburo, además de por la plata, para que mi cabeza este en funcionamiento, voy a entrevistas y me rebotan del psicofísico por la salud”.