Fue estrella de El Trece e hizo una fuerte denuncia contra Adrián Suar: "Me cerró las puertas"

La famosa actriz apuntó contra el productor tras su repentina desvinculación del canal del sol.

Una famosa actriz que fue figura de El Trece habló de su repentina desvinculación del canal y lanzó una fuerte denuncia en contra de Adrián Suar. Luego de algunos años de haber dejado de ser figura de la señal, la artista reveló que el productor "le cerró las puertas".

Se trata de María Valenzuela, la reconocida actriz de teatro que hace algunos años brilló en televisión. En una reciente entrevista que brindó con Diario Show, la actriz reveló por qué no quiso volver a la pantalla chica y aseguró que su vínculo con Suar quedó en muy malas condiciones. "No quería dormir ni almorzar en un camarín estudiando letra, esperando para grabar una escena, sentía que la vida se me iba como agua entre los dedos", reveló la actriz sobre su decisión de irse de la tv. Además, añadió: "Lo hice durante muchos años, de modo que volvería a la tele si es por una participación de pocos capítulos, con continuidad, no quiero hacer más".

En ese sentido, Valenzuela recordó su paso por el Bailando por un Sueño y aseguró que lo hizo "por dinero y por placer". "Lo hice cuando cumplían sueños y bailé para una chica que necesitaba un cambio de médula, quería hacer algo por la salud", aseguró sobre el tema. Fue en este marco que recordó cómo finalizó de forma abrupta su vínculo con El Trece, especialmente con Adrián Suar.

María Valenzuela en el Bailando 2006.

"Adrián Suar me cerró las puertas porque dije la verdad, simplemente por eso", expresó Valenzuela. "Creo que él está ofendido por haber dicho la verdad, no mi verdad; y yo no estoy ofendida, estoy dolida, sentí un destrato en todas las oportunidades que trabajé en Pol-ka", continuó sobre el tema.

Asimismo, añadió: "Di lo que tenía y mucho más, sin embargo, esto no se valoró a la hora de arreglar otro contrato y todo seguía igual como si fuera una actriz de reparto de lujo". En última instancia, Valenzuela reflexionó sobre el tema: "Lo último que hice fue Son de Fierro. Primero grabé Campeones, después Primicias y dos capítulos de Mujeres Asesinas. A veces la televisión es ingrata, pero crecí en la tele al mismo tiempo".

Adrián Suar y una conmovedora despedida: "5 semanas"

Arián Suar comunicó en sus redes sociales una noticia que lo afecta directamente: Inmaduros, el éxito teatral que protagoniza junto a Diego Peretti se despide de escena en 5 semanas. El anuncio que marca el inicio del fin de una temporada en el teatro El Nacional.

La obra cuenta la historia de Alfi (Suar) y Fideo (Peretti), dos amigos de toda la vida, muy diferentes entre sí: Alfi es publicista, separado y con un hijo al que apenas ve, que rehúye de cualquier compromiso afectivo, a excepción de Alexa su casa inteligente. Fideo, en cambio, es un psiquiatra muy conservador, casado hace más de 25 años con su primera novia de la que acaba de separarse.

Escrita por Juan Vera y Daniel Cúparo, dirigida por Mauricio Dayub y con un un elenco que incluye a Patricia Echegoyen, Fernanda Metilli, Jessica Abouchain, Carla Pandolfi y Andrea Politti (voz en off), Inmaduros hizo una temporada a sala llena en el teatro ubicado en Avenida Corrientes 960. "En la obra corremos mucho, hablamos mucho. Por momentos descansamos un poco con letra pero tenemos que correr, nos agarramos. Me preparo mentalmente sabiendo que es una comedia que tiene mucha precisión, para eso tengo que estar bastante concentrado. Precisión es que una vez que se arma la maquinaria hay cierto mecanismo de pie, de entrega, que no pueden fallar", indicó Suar tiempo atrás, en una entrevista con Teleshow.

"A veces puede pasar una complicidad entre nosotros. Yo soy muy tentado pero trato de que no, porque no tengo filtro. No soy como algunos actores que puede pasar otra cosa en el escenario y aguantan. Yo no aguanto, soy un desastre", admitió en dicha nota.