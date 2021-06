Fue convocada por Marcelo Tinelli, quedó afuera de Showmatch y rompió el silencio: "Un poco indignada"

Nunca pensó que su paso por La Academia sería tan corto. "Estoy re triste, es re raro verme así", sentenció tras la decisión del jurado.

No esperaba que su paso por La Academia de Showmatch pase tan rápido. Sin embargo, el jurado del programa que lleva adelante Marcelo Tinelli así lo decidió y la situación desencadenó en declaraciones picantes de la protagonista. Se trata de la periodista e influencer Julieta Puente, quien se sumó al ciclo por pedido de sus fanáticos pero cuya participación duró un suspiro y en la última jornada quedó eliminada.

La ex participante del certamen de baile rompió el silencio a través de una entrevista con Juan Etchegoyen, en Mitre Live, y contó cómo se tomó la determinación que tomaron Ángel de Brito, Pampita, Jimena Barón y Hernán Piquín: "Yo estoy acá un poco indignada, no pensé que nos íbamos a ir tan pronto, creí que teníamos un par de galas más, teníamos mucho armado y ensayamos un montón“.

“Más allá de eso, creo que lo que presentamos en el duelo estuvo bueno y fue algo distinto. Esa fue la apuesta nuestra, de decir lo damos todo. Pero no alcanzó. Ni nos esperábamos ese resultado y fue como un golpe de agua fría. Llegué a casa y no creo que no estoy más", sostuvo Julieta Puente movilizada por esta situación.

"Estos dos meses me divertí mucho y fueron muy lindos. El poco tiempo que estuvimos tratamos de hacer algo diferente", sentenció la periodista. Cabe recordar que también en Los Ángeles de la Mañana, el ciclo que conduce Ángel de Brito a través de la misma señal, también habló tras la salida del programa. “Ay, no me vieron llorar nunca en un año y medio pero me vino a buscar Facu", lanzó.

"Estoy re triste, es re raro verme así pero te juro, hicimos todo, con mi equipo hicimos todo, ensayamos como nadie, sé que ensayamos como nadie, le pusimos lo mejor, ustedes re bancaron del otro lado. Esperaba cualquier cosa menos eso, siento que la rompimos en el duelo, soy re autocrítica. Recién nos reíamos con Facu porque tipo me echaron, todo mal, y ella seguía riéndose diciendo ‘gracias’. Ella da amor hasta cuando la matan. Como siempre me olvidé de agradecerle a mi coach y a mi bailarín", sentenció.

El emotivo mensaje de Tinelli a su ex pareja

Soledad Aquino, la ex mujer de Marcelo Tinelli y madre de sus hijas Candelaria y Micaela recibió un trasplante de hígado este jueves en La Trinidad, donde permanecía internada, tras ingresar en la lista oficial de donantes de órganos y el conductor de Showmatch aprovechó el inicio del programa para compartir sentidas palabras.

"Antes de arrancar el programa de hoy quiero mandarle un beso a mis hijas. Sole, mi ex, está atravesando un momento muy difícil", arrancó el conductor ya que desde marzo, la salud de su exmujer fue de mal en peor. Soledad Aquino fue internada de urgencia tras haber sufrido una hemorragia digestiva. Luego, contrajo coronavirus y si bien logró estabilizarse, su cuadro se complicó al punto de requerir un trasplante de hígado.