Fue conductor estrella de Telefe y lanzó una fuerte revelación: "Había tomado de todo"

Uno de los históricos conductores de Telefe reapareció en otro canal y dijo por qué abandonó el mundo de la televisión para dedicarse a otros proyectos.

Uno de los conductores que brilló en Telefe reapareció para contar por qué se alejó del canal después de muchos años. La fuerte revelación dejó sensaciones diversas en los televidentes, ya que se refirió a algunos problemas de salud que obligaron su salida hasta que retomó su actividad televisiva en El Nueve.

"Irme de la tele fue una decisión personal. En el 2021, con mis 50 años, muy agotado, sobrecargado y estresado con mucho trabajo y problemas personales", lanzó Mariano Peluffo en diálogo con la emisora radial La Once Diez. El conductor fue una de las caras visibles de Telefe por largos años con programas como Gran Hermano, Talento Argentino, Perdidos en la tribu y Masterchef, entre otros.

Ahora desembarcó en El Nueve en el hueco que dejó el ciclo Qué mañana tras el fallecimiento de Guillermo Calabrese. "Un día me quedé duro de la espalda, hasta que un quiropráctico me atendió y me dijo que lo que me pasaba ‘como aviso’ era barato", confesó.

"Yo ya había tomado de todo para el dolor. Cuando él me dice ‘vas a tomar decisiones’, me lo escribió en un papel. Y cuando me fui de ahí, dejé todo, me quedé solo con la radio, me reorganicé y me volví a ocupar de mí, de ir a los médicos, hacer dietas, cuidarme", expresó Peluffo con respecto a la pausa que le puso al mundo de la televisión. "Hoy siento que puedo volver a la televisión y volver a divertirme", concluyó.

Mariano Peluffo opinó sobre el rol de Santiago del Moro en Gran Hermano: "No era así antes"

Mariano Peluffo, histórico conductor de Gran Hermano (Telefe), habló sin tapujos sobre Santiago del Moro, el actual conductor del reality, y opinó sobre el trabajo que está haciendo durante esta edición.

Mientras Del Moro es apoyado por varios televidentes del programa debido al trato cálido que tiene con los participantes, otros opinan que es algo aburrido en comparación a sus predecesores, como Jorge Rial, quien lejos de brindar paz y sostén, solía generar conflictos a propósito entre los participantes de la casa. En este contexto, Peluffo reveló la charla secreta que tuvieron.

Mariano contó que Del Moro se tomó muy en serio su trabajo y lo llamó por teléfono para pedirle consejos. "Tuvimos una charla telefónica 10 días antes de que arrancara. Me escribió él y hablamos, me pareció genial la charla. Le agradecí el llamado porque sentí un reconocimiento por parte de él", contó el conductor en LAM (América TV).

"No era así antes, y está buenísima esa vuelta de tuerca porque la tele hoy es más estridente, más inmediata", sumó el conductor. Por último, habló sobre su propia experiencia en el reality: "El último Gran Hermano que hice fue hace 10 años, en el 2012. Después, Telefe decidió no hacerlo más y yo en el 2017 cerré mi vínculo con el canal, en buenos términos. Hoy no soy parte de los conductores contratados por Telefe".