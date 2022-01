Fredy Villarreal se le declaró a Andrea Rincón en vivo: "Ojalá me de bola"

Fredy Villarreal soltó una inesperada declaración sobre Andrea Rincón durante una entrevista con Intrusos, en medio de los rumores de romance.

Los rumores de romance entre Andrea Rincón y Fredy Viillareal, su compañero de elenco en 39 escalones, la obra de teatro que está en cartelera actualmente en Villa Carlos Paz, están más latentes que nunca. Después de varias veces en las que se los vio juntos y de algunas declaraciones, ahora los dos conversaron con Intrusos y a él se le escapó decir algo que aumentó aún más las especulaciones.

Estas versiones salieron a la luz cuando se supo que Andrea pasa todo el tiempo al lado de Fredy: él la lleva en auto a lugares, salen a comer juntos e incluso viven en el mismo complejo de viviendas. Aunque Rincón evita dar declaraciones y asegura que son solo amigos, a pesar de que pasan todo el tiempo juntos, el comediante admitió por primera vez que le gustaría que ella le prestara atención en un sentido romántico.

“Hemos visto que hay compañeros que están cuidando permanentemente de vos. Que te llevan, te traen, te llevan a comer sushi, asado…”, indagó el movilero de Intrusos. “Sí. Supongo que mañana nos juntamos en lo de Fabián (Vena) y vamos a comer todos juntos. Así que sí, tengo compañeros que me cuidan. Gracias a Dios, estamos muy bien”, contestó ella.

“Te veo muy bien”, le dijo el cronista. “Es que estoy muy bien”, repitió ella, con un gesto de incomodidad por este tipo de preguntas. Cuando llegó Fredy, la abrazó y posó sonriente al lado de ella. “Queríamos esa imagen, nada más”, expresó el cronista. Acto seguido, el actor dijo en voz alta: “Mi compañera. Ojalá me dé bola”.

“¿No te da bola?”, indagó el movilero, a lo que Fredy respondió: “Nah. Somos compañeros, no”. “Lo dijiste vos solo, ‘ojalá me de bola’”, insistió. “Y sí. ¿Quién no quisiera que le de bola Andrea Rincón?”, soltó Villarreal, mientras se alejaba de la cámara. “Chicos, me van a hacer poner colorada. Basta, basta. Son todos bienvenidos a ver 39 escalones de miércoles a lunes. Una comedia para toda la familia, con un elenco increíble”, dijo Rincón, intentando recomponerse de los nervios.

¿Qué dijo Andrea Rincón sobre los rumores de romance con Fredy Villarreal?

Por su parte, Andrea declaró algunos días atrás que sí es cierto que pasan tiempo juntos, pero que siempre es con la presencia de la hija de Fredy, que vive con él actualmente. “La verdad es que vive arriba y hacemos todos juntos. Solos no, eso es mentira. Siempre estamos los tres juntos. Yo lo quiero, me parece una muy buena persona. En serio”, sentenció. Por último, a pesar de la insistencia de los periodistas de Intrusos por sacarle más información, cerró: “Chicos, recién nos conocemos. Lo único que te estoy diciendo es que es una muy buena persona. Es verdad que estamos todo el tiempo juntos, pero no pasó nada”.