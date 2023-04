Freddy Villarreal se agarró a las piñas con Tinelli: "No nos hablamos"

El humorista que se destacó en VideoMatch reveló un desconocido enfrentamiento con su otrora jefe, el conductor y empresario Marcelo Tinelli.

El humorista Freddy Villarreal contó una desconocida pelea que tuvo con Marcelo Tinelli y dejó boquiabierto a Ángel de Brito. "Nos peleamos y pecheamos para pegarnos una piña", se sinceró, con un inesperado comentario.

Invitado a LAM (América TV), Villarreal -quien saltó a la popularidad de la mano de Tinelli y VideoMatch por sus imitaciones a políticos y creaciones propias como "Figureti"- deslizó que en el pasado tuvo un breve, pero intenso enfrentamiento con Tinelli. "¿Le quisiste pegar?", indagó De Brito sorprendido.

"Nos calentamos. Marcelo es calentón. Un día le dije y me dijo 'no lo recuerdo'. Sí, Marcelo, nos peleamos y pecheamos para pegarnos una piña. Nos terminaron separando (...) No nos hablamos, por poco tiempo", contó Freddy en torno a la pelea durante un partido de fútbol.

Aún así, el humorista señaló que la pelea no duró demasiado y aseguró: "Después del conflicto nos dimos un abrazo". En otro tramo de la entrevista, aclaró que no fue convocado para sumarse a la nueva edición del Bailando 2023 y rememoró su paso por temporadas anteriores del reality que nació en El Trece y se mudó a América TV, aunque también afirmó que "sufrió mucho" durante su paso por el Bailando porque "no era lo suyo".

El calvario de Freddy Villarreal haciendo de "Figureti": "Sufría mucho"

En otro momento de la entrevista con Ángel de Brito, Freddy habló de sus personajes más famosos y comentó: "Nunca me quise casar con un solo personaje para innovarme y Figureti, en un momento, lo sufrí mucho. No quería viajar más. Me lancé como imitador porque no quería viajar más. La verdad es que yo no soy imitador, soy actor".

Sobre su período de imitador de políticos, el humorista develó que no fue fácil porque muchos se molestaban y destacó la buena predisposición de Daniel Scioli, con quien se juntó a comer para conocerlo y así poder encarnarlo en el programa de humor: "Fui a comer a su casa por una cuestión humana, que tenía que ver con su fisonomía (...) Fui a verlo para pedirle permiso para imitarlo".