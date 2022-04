Francella y su encuentro con Fidel Castro: "Me dijo la mejor frase que escuché"

Guillermo Francella pasó por el programa de Migue Granados y recordó cuando conoció a Fidel Castro en el 2003 en Cuba.

Guillermo Francella pasó por ESPN Playroom y recordó cuando conoció a Fidel Castro en el 2003 en su visita a Cuba. "Me dijo la mejor frase que escuché por años", reconoció el actor, entre otras desopilantes anécdotas que contó en su charla con Migue Granados. Cabe recordar que Francella estuvo en boca de todos durante los últimos días por las fuertes críticas que recibió Granizo, la película que protagonizó para Netflix.

Esta semana arrancó la tercera temporada de ESPN Playroom, el programa de Migue Granados, y contó con un invitado muy especial para su debut. Nada menos que Guillermo Francella, uno de los actores más reconocidos de nuestro país. Además de contar las anécdotas más insólitas, cuando Granados le preguntó por quién le había "movido el piso conocer", el ex Casados con hijos recordó el día que conoció a Fidel Castro en su paso por el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana y la inesperada frase que le dijo: "La mejor frase que escuché por años".

Poné a Francella duró solo dos años, pero eso le alcanzó para ser un verdadero éxito no solo en Argentina sino en toda América Latina. "Antes de viajar todos me decían: 'Mirá que no vas a poder caminar eh'", comenzó contando el actor sobre su visita en el 2003 a Cuba, donde fue con Adrián Suar y Luis Scalella. Hospedado como invitado en el Hotel Nacional, uno de los más lujosos de la capital cubana, Francella siguió con su relato: "Cuando llegué me di cuenta que era como un Jefe de Estado".

"Siempre me decían: ‘El Comandante te quiere ver’ pero nunca me venían a buscar", continuó el actor, ante lo que Granados quiso saber si Fidel Castro veía Poné a Francella, sin poder creer la anécdota que escuchaba. La respuesta fue positiva pero la historia no quedó ahí, porque todavía faltaba el esperado encuentro. El último día de su estadía en La Habana, un hombre vestido de fajina lo fue a visitar al hotel, mientras estaba en la pileta: "Se acercan a mí y me dicen: ‘Señor Francella, el Comandante lo quiere ver’. Me bañé rápido y les dije ‘Miren que el avión sale...’. ‘Tranquilo, no sale’, me dijeron".

Aún sorprendido y emocionado por la situación, Francella estuvo más de una hora charlando con Fidel y lo recordó como "una cosa inolvidable". Pero también destacó algo muy importante que lo movilizó: "Me dijo la mejor frase que escuché por años y me emocionó mucho: '¿Tú eres consciente de lo que es hacer feliz a un pueblo? Tú haces feliz a mi pueblo'".

La bebida en el encuentro con Fidel Castro

Además de la frase que impactó a Francella, el actor recordó otro diálogo especial que tuvo en el encuentro con Fidel, que se produjo alrededor de las seis de la tarde. Fue cuando el Comandante le ofreció algo de tomar y Francella le contestó que quería una gaseosa. "¿Sos abstemio?", quiso saber Fidel, ante lo que el actor replicó remarcándole que le parecía temprano para tomar alcohol, pero el revolucionario le propuso tomar un mojito.

"Me trajo un farol con un ron... Tres me tomé, así estaba, con los dientes para afuera", recordó Francella, ante las risas de Granados. Además, el actor contó que Fidel le regaló una caja de habanos Cohiba Lanceros, considerados los mejores del mundo, y un ron "extraordinario, riquísimo". "Fue una charla a solas en la que me preguntó muchas cosas y por mi familia. No se habló nada de política, poco y nada", cerró Guillermo Francella.