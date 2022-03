Flor Vigna, otra vez junto a Nico Occhiato: la reacción de Luciano Castro

Luciano Castro reveló cómo se tomó la noticia del reencuentro entre Flor Vigna y su ex, Nico Occhiato.

Luciano Castro y Flor Vigna están en un momento de plenitud de su relación: ya llevan seis meses juntos y parecerían cada vez más unidos y felices. Al ser una pareja de actores, tienen algunas complicaciones extra que la mayoría de las otras parejas no tienen: tener que verse trabajando en televisión con otras personas. Exactamente eso le está pasando a Castro, quien no solo deberá ver a Flor al lado de otro actor, sino que además ese actor es su ex, Nicolás Occhiato.

Vigna y Occhiato estuvieron en pareja durante 7 años y anunciaron el fin de su relación en marzo de 2021. Asimismo, Castro confirmó su separación con su expareja y madre de sus hijos, Sabrina Rojas, en mayo de 2021. En octubre del mismo año, el actor confirmó su romance con Flor Vigna. Ahora, seis meses después, tendrá que enfrentarse al desafío de verla en televisión con su ex.

Resulta que Flor y Nico van a trabajar juntos en El Último Pasajero, el programa de entretenimientos de Telefe que volverá a la pantalla chica. A diferencia de sus relaciones anteriores, en las que admitió haber actuado desde los celos, esta vez Castro confía plenamente en su pareja e incluso asegura estar muy contento de verla triunfar en nuevos proyectos.

“En lo personal yo estoy re contento, es un proyecto enorme el que van a hacer. Flor tenía muchas ganas de hacer algo paralelo a la música, le salió esto y yo no tengo más que celebrar y acompañar”, expresó el actor de El Primero de Nosotros en diálogo con LAM. Aunque no negó los sentimientos que podría experimentar viéndola al lado de su ex, destacó que su prioridad es apoyarla.

“Después, cualquier cosa que me pueda llegar a generar o que me pase a mí que esté ella con Nicolás tiene que ver con lógicas de la vida, está todo muy en orden y muy tranquilo. Estoy muy contento de que pueda trabajar con Nicolás y que me lo pueda contar. Todo tiene que ver con elegir una postura distinta a la que tuve muchos años de mi vida”, cerró Castro.

La historia de amor entre Luciano Castro y Flor Vigna

La cantante de UY! y Luciano se conocieron en un gimnasio de Vicente López en el que entrenaban juntos. Según contaron ambos, empezaron a hablarse porque los dos habían sido convocados para un mismo proyecto laboral. Poco a poco fueron construyendo un vínculo, intercambiaron sus números y acordaron su primera cita: una merienda en la casa de ella. Desde entonces, se los empezó a ver juntos cada vez más seguido y en octubre de 2021 confirmaron su relación.

Recientemente, Luciano dio una entrevista con Catalina Dlugi en el ciclo radial Agarrate Catalina (La Once Diez) y contó algunos detalles sobre el comienzo de su romance con Flor. “Jamás me relacioné con una chica más joven en mi vida. No me hubiese animado nunca de no haberme sentido correspondido. Si ella no me miraba dos veces, no hubiera pasado nada”, reconoció. En este sentido, dijo que una de las cosas que lo enamoró de ella fue su sinceridad. “Flor es más linda por dentro que por fuera, y no lo digo porque yo soy el novio que está perdidamente enamorado. Tardan ocho minutos en embelesarse de ella. Es cero careta, no hablo de más si no lo siente”, señaló.