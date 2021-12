Flor Vigna habló de un hijo con Luciano Castro: "Es un disfrute"

Flor Vigna rompió el silencio al ser consultada si espera ser madre con Luciano Castro. El curioso testimonio de la actriz que causó sorpresa en la farándula.

A poco tiempo de que termine el año y que llegue el 2022, Flor Vigna ofreció un testimonio sumamente llamativo que generó revuelo en la farándula argentina. La actriz fue consultada sobre la posibilidad de tener un hijo con su nueva pareja, Luciano Castro, y su respuesta causó sensación en el mundo del espectáculo.

En principio, durante la entrevista que le hicieron en Intrusos en el Espectáculo por América TV, le preguntaron acerca de su relación con Sabrina Rojas, ex pareja de su actual novio, quien pasó Navidad junto a la familia que formó. Frente a esto, Vigna comentó: "Yo sólo puedo hablar cosas buenas de Sabri. Es una mujer muy copada, muy segura y me dio una bienvenida hermosa a su familia así que todos tenemos ganas de sumar". Y agregó: "Cuando yo lo conocí a Lu, me dijo que para él lo más importante es la familia y sus hijos y es re lindo. A mí me enternece un montón que sea así".

Sin embargo, el punto más curioso del ida y vuelta que tuvo fue cuando el periodista le consultó si tiene pensado tener un hijo con Luciano Castro. Flor Vigna aseguró que no lo descarta, aunque precisó: "Yo le pido a la vida que, por favor, aguante un cacho porque estoy sacando mi música, estoy empezando a autogestionar y producir todos mis proyectos y necesito un tiempo para eso".

Flor Vigna y Luciano Castro, una pareja cada vez más afianzada.

¿Cuándo le gustaría tener un hijo con Luciano Castro? Según indicó la artista, en principio, la idea es tratar de priorizar su carrera musical, asentarse en el ámbito y luego darle paso a agrandar la familia: "En un tiempo, en años, entre 3 y 5 podría ser". "Yo nunca me enamoré de alguien con hijos y siento que la vida como que me quiere enseñar algo. Venía tan loca con el laburo y tan exigente, y toda la parte familiar me conecta con algo que es un disfrute de vida y un cable a tierra, así que me gusta" añadió.

Flor Vigna se quebró en la mesa de Juana Viale al recordar una anécdota con su mamá

Durante su visita al programa de Juana Viale, emitido por El Trece, Flor Vigna se emocionó al recordar el esfuerzo que hizo su madre en sus comienzos en la TV y el ámbito de la publicidad, cuando apenas tenía 17 años. Según relató, su madre la llevaba en bicicleta cada vez que le salía algún trabajo. Y varios años después volvió a hacer el mismo trayecto; mientras acudía a hacer su primer show musical.

“El camino era todo por Avenida Juan B. Justo y es el mismo camino que yo hacía con mi vieja, cuando me llevaba en bicicleta atrás, y era el mismo camino que hice para mi primer show. Y me re emocioné, porque yo lo veía como algo utópico, como si fuera para otra vida”, agregó, e hizo una pausa para interrumpirse a sí misma.

“Odio cuando me empieza a temblar la voz”, dijo con los ojos llenos de lágrimas. “Yo lo veía como algo que de verdad era para otra gente, no para mí. Ay, no me quiero emocionar”. “¡Ay, pero emocionaste! ¡Es re lindo, está bien!”, le gritaron los otros invitados presentes. “Mi mamá luchó mucho en su vida y me regaló esa forma de pensar de renacer todo el tiempo y de desafiar lo que te tocó e ir a buscar tu propio destino. Y ayer fue el primer show y salió re lindo, la gente cantaba la canción y yo me siento en una película”, cerró.