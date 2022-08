Flor Torrente escrachó a Dalma y Gianinna Maradona: "Me dejaron encerrada"

La actriz Florencia Torrente contó una anécdota que vivió junto a las hijas de Diego Armando Maradona y dejó mudo a Andy Kusnetzoff.

Florencia Torrente reveló una anécdota del pasado que la unió a Dalma y Gianinna Maradona en una situación tensa. La hija de Araceli González escrachó a las hijas de "El 10" contando la travesura a la que fue sometida en su niñez: "Querían estar con mi mamá".

Invitada a PH: Podemos Hablar (Telefe), Torrente habló de un encuentro pasado con las hijas de Diego Maradona y reveló que la historia no terminó con un final feliz: “Mi mamá, en ese momento, estaba haciendo Nano (telenovela de 1994). Fuimos Adrián (Suar, otrora pareja de Araceli entre 1997 y 2002), mamá y yo a la casa del Diego a cenar o a almorzar. Estábamos jugando con sus hijas a las Barbies y, de pronto, me encerraron en la habitación”.

"Querían estar con mi mamá sin que yo estuviera y me dejaron encerrada", agregó Florencia, que por aquel entonces tenía entre 5 y 6 años y era solo una niña. “Normalmente, las personas alrededor del Diego querían estar con él”, retrucó Andy Kusnetzoff, sorprendido por la declaración de Torrente. De su lado, la hija de Araceli expresó: “Pero en este caso querían estar con mi mamá”.

El calvario de Dieguito Fernando: "Dalma ni le contestó"

"Dieguito llamó a Dalma para mandarle felicidades a su nena y ella ni le contestó. Yo tuve triple transfusión de sangre con lo de Lotocki y al otro día pude salir y hablar tranquilamente con la gente. Como le pudo haber contestado a las amigas, podría haberlo hecho también con su hermanito. Eso, de mi parte, lamentablemente y dolorosamente, se rompió", declaró Verónica Ojeda en una entrevista con Argenzuela (C5N), muy dolida con una actitud de Dalma Maradona hacia su hijo.

Además, dejó en claro que no piensa interponerse en la vida de Dieguito cuando este sea más grande: "Cuando sea grande va a decidir si quiere tener relación con ellas o no. Mi hijo tiene el amor de miles de personas. No quiero más que ellas (Dalma y Gianinna) se refieran a Dieguito como 'el nene'. El nene es Dieguito Fernando Maradona, su hermano de 9 años. ¿Tan difícil se te hace? No me gusta que hablen despectivamente de mi hijo".