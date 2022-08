Flor Peña reveló el insólito motivo de una fuerte pelea con Marley: "Me enojé en serio"

La actriz y el conductor comparten una amistad de décadas, aunque en algunos momentos tuvieron sus roces. Flor Peña contó el motivo por el que se enojó con Marley hace casi veinte años.

Flor Peña contó una insólita anécdota que vivió con su amigo Marley y el cantante español David Bisbal. El conductor de televisión le hizo un chascarrillo a la actriz y ésta tardó en perdonarlo.

"Hubo una época en la que Bisbal venía mucho a la Argentina. Él estaba bueno y yo recién parida. Marley me dijo que habló con él y que me quería conocer, así que me iba a pasar su número de habitación", comenzó su descargo la intérpretre de Moni Argento. Y agregó: "Yo le dije que me parecía mucho, que quería charlar antes".

Peña aseguró que en ese momomento se encontraba en medio de una crisis con su exmarido y padre de sus hijos mayores, Mariano Otero. "Yo tenía 28 años y estaba medio de capa caída. Marley para levantarme el ánimo me dijo que David Bisbal me quería entrar", soltó la actriz en el ciclo PH, Podemos Hablar. Y sumó: "Estuve contenta todo el programa, se ve que él se dio cuenta de que estaba angustiada y tiraba todo para abajo".

"Antes de terminar el programa, me dijo que lo de Bisbal era toda una mentira y me enojé en serio. Le dije que estaba jugando con mi necesidad", concluyó la celebridad.

Flor Peña sobre su censura en Instagram

La cuenta de Instagram de la actriz fue cerrada por Instagram y ella se pronunció sobre la hipocresía de la red social. "Es como injusto la situación de decir '¿De qué me estoy defendiendo si no hay nada malo que yo esté haciendo?' Si mi intención siempre es inspirar", dijo en alusión a sus fotos con poca ropa.

"Intento inspirar a otras mujeres a que se sientan fuertes pero la verdad es que cuando pasan estas cosas hay muchas mujeres que me dicen 'Si te pasa a vos, cómo no me va a pasar a mí'", agregó Peña con los ojos llenos de lágrimas, en diálogo con el noticiero de América TV. Y cerró: "Distinto sería si yo fuera una mina que dice cosas horribles en las redes y le mete mierda a la gente en la cabeza, pero nada de eso sucede: soy una mina que siempre intenta llevar alegría e inspiración. Podés no tomarla y sentir que no tengo nada para darte".