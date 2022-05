Flor Peña explotó al aire de su nuevo programa: "¿No les gusta?"

Flor Peña apuntó picante contra quienes criticaron su nuevo programa en redes sociales.

Flor Peña debutó en la pantalla de América TV con LPA (La pu*@ ama) el lunes pasado y el martes mismo salió a responder las fuertes críticas que recibió su programa. "Pueden poner otro canal", apuntó la conductora durante su extenso descargo en el inicio de la segunda emisión del ciclo.

América TV decidió apostar fuerte a su prime time este año por lo que hizo una serie de importantes cambios. Además de levantar Intratables para que regrese Animales Sueltos e incorporar a LAM, la señal del Grupo América le dio la bienvenida a Flor Peña con LPA (La pu*@ ama) el lunes pasado. Y como no podía ser de otra forma, le llovieron críticas.

Lejos de hacerse la desentendida, en el comienzo de la emisión del martes la conductora le respondió a sus críticos. "Le tuvimos que cambiar el nombre al programa porque nosotros somos muy de...escuchamos la crítica de todos", comenzó Peña, irónica. En ese sentido, también reconoció que no podía creer las reacciones que generó el debut del ciclo, tanto positivas como negativas.

"Tranquilícense, no pasa nada, pueden poner otro canal", agregó picante la conductora. Además, aseguró que luego de ver las críticas en Twitter tomaron la decisión de ser más "modositos" y aseguró que, para que "no moleste", el programa pasaría a llamarse "La pura ama". Para cerrar, la conductora se preguntó: "¿Por qué pierden tiempo en ver lo que no les gusta? Para odiarse... No lo entiendo. ¿No te gusta?, te vas".

La explicación de Flor Peña

Asumiendo que sus críticos no entendían el programa, la conductora aprovechó para dejar en claro de qué se trata LPA. "Nosotros nos estamos riendo de ese humor. Cuando hicimos Casados con hijos, el primer año no solo fue un fracaso sino que además nos tildaban de berreta. No habían entendido que era una sátira, lo entendieron en las repeticiones", comenzó Flor Peña.

"Nosotros nos estamos riendo de ese humor vetusto, nos estamos riendo de esa masculinidad que atrasa", agregó la nueva integrante de América TV. Para concluir con su explicación, Peña aseguró que su límite era "la falta de respeto" y que se reía de todo porque estaba acostumbrada: "Creo que lo que más han hecho conmigo es criticarme".

La emoción de Flor Peña al comenzar un nuevo proyecto

En medio del sketch de humor que realizó Flor Peña a lo largo del programa y la presentación de sus acompañantes, la conductora se tomó unos minutos para agradecer la oportunidad que le brindó el canal.

“Quiero decir que estoy muy feliz de verdad. Desde que llegué a América no fue más que pasarla bien y juntarme con gente que tiene ganas de hacer cosas lindas”, comenzó. “Cuando me preguntaron qué quería hacer yo les dije ‘yo quiero ser yo en la tele’, entonces me dijeron ‘vas a tener que ir después de las 10 de la noche’”, continuó entre risas.

“Yo agradezco la libertad que me está dando América. Y tener este lugar siendo mujer, que parece una locura decir esto pero no tenemos mucho lugar”, finalizó Peña y prometió entretener a su público con humor.