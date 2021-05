Florencia Peña se cruzó con una de sus panelistas por las clases presenciales

Ayer por la mañana Alberto Fernández anunció la extensión de las restricciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las discusiones volvieron a girar en torno a las vacunas y las clases presenciales. En base a este último tema, Florencia Peña se cruzó con una de sus panelistas en Flor de equipo. "Nada contagia, pero tenemos el pico de contagios y encima tenemos casi colapsado el sistema de salud", aseguró la conductora cuando su compañera indicó que el porcentaje de contagios en las escuelas era menor al 0,01%.

En su búsqueda por frenar la ola de contagios que está azotando al país, el gobierno nacional decretó que las restricciones impuestas a mediados de abril debían continuar, teniendo en cuenta que las mismas provocaron que se detuviera el aumento de casos, aunque sigue en un nivel altísimo. Una de las medidas más criticadas por la oposición es que las clases escolares se mantengan de forma virtual, una decisión que Florencia Peña acompaña, y así lo volvió a destacar en su programa: "Como mamá que eligió no mandar a sus hijos a la escuela, la contrapartida fue: ‘¿Viste que no se contagiaron covid en la escuela?’. Y no, menos mal, porque mis hijos son asintomáticos y hubieran hecho un desparramo".

En ese sentido, la conductora también explicó que, al igual que todo el resto del mundo, preferiría que sus hijos fueran a la escuela, pero que con la cantidad de contagios y muertes diarias prefiere no hacerlo. "No es la burbuja de la escuela, es todo lo que pasa alrededor para llegar a la escuela", agregó Peña. Ahí fue cuando la periodista Noelia Antonelli expresó su discrepancia: "Como los chicos no están yendo a la escuela, los padres estamos llevando a los chicos a que sociabilicen con otros chicos, en otros lugares".

La panelista continuó explicando su opinión al asegurar que "en las escuelas se contagian menos que afuera". "Es menos del 0,01 % el contagio en las escuelas", sumó Antonelli e inmediatamente fue interrumpida por Florencia Peña que remarcó que en esa cifra no se cuenta lo que implica la circulación para llegar a los establecimientos educativos. "No estás contando que muchas madres y padres los lleva en transporte público", agregó la conductora.

"Nada contagia, pero tenemos el pico de contagios y encima tenemos casi colapsado el sistema de salud", sumó Peña que también aseguró que tiene miedo del colapso sanitario que está sucediendo en el AMBA. Para cerrar el debate, la conductora bajó el tono del mismo: "Me parece que lo que estamos tratando de debatir es cómo cuidarnos, tanto Noe como yo queremos saber cómo lo hacemos mejor. Pero todos estamos en la misma vereda”.