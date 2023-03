Flor Peña contó toda la verdad y explotó de furia contra Érica Rivas: "No fue así"

La actriz volvió a referirse al conflicto de Érica Rivas con el elenco de Casados con Hijos. Florencia Peña evidenció su enojo con su excompañera de Telefe.

Florencia Peña habló sobre el conflicto de Érica Rivas con el resto del elenco de Casados con Hijos tras su salida de la versión teatral de la sitcom. La actriz se pronunció en contra de los dichos que su excompañera y aseguró sentirse acusada de actitudes que no tuvo.

"Sentí que ella nos hizo quedar como culpables de esa salida. Eso no fue así. Vos me conoces, sabés cómo soy como compañera. Nosotros quisimos mucho que ella esté. Hicimos mucho para que ella estuviera. Hubo una cosa como que nosotros nos habíamos quedado del lado del opresor o que nosotros no nos habíamos deconstruido", comenzó su descargo la intérprete de Moni Argento. Y sumó: "Como que habíamos quedado en un lugar que no era el correcto".

La actriz de series como Botineras y Quiero Vivir a tu Lado continuó con su su efusivo discurso en defensa de sus compañeros, en diálogo con Radio Mitre. "Vos viste lo que es Casados con hijos, es eso. Sí, obviamente, deconstruimos un poco la obra. El personaje de Jorgelina es un poco lo que hubiera sido Érica. Ella bajaba la línea de 'esto no se debe decir'. No sé qué pasó ahí", agregó.

Peña fue consultada si había hablado al respecto con Rivas en privado y en ese momento dejó en claro que su enojo iba en serio: "No, después no. Cuando leí sus posteos y vi por dónde venía la cosa dije 'no'".

Jorgelina Aruzzi, sobre su papel en Casados con Hijos

La multifacética actriz interpreta a Azucena en la versión teatral de Casados con Hijos, la nueva pareja de Dardo Fuseneco. "En un comienzo para mí fue difícil porque ellos ya tenían todo súper masticado pero la verdad es que coincidíamos mucho en el humor, e divertirnos. Me río mucho con ellos, a veces en los ensayos nos colgamos", comenzó su descargo al respecto Aruzzi en diálogo con Infobae.

"Cuando me lo propusieron me encantó. El desafío de crear un personaje en este contexto y lo que tiene Casados es que es una sátira social, tuvimos muchos diálogos cundo ensayábamos sobre qué chistes poner, está un poco deconstruido también y eso fue producto del trabajo en equipo. Así que contenta con eso", agregó la artista. Y cerró: "Azucena no viene a reemplazar a María Elena, es completamente diferente".