Flor Peña contó cómo surgió el enojo de Francella con la mesa de Casados Con Hijos

Los protagonistas de Casados con Hijos contaron un insólito dato sobre las grabaciones del ciclo. Flor Peña y Guillermo Francella estuvieron en La Peña de Morfi.

Flor Peña contó una sorprendente anécdota sobre los inicios de Casados con Hijos, en relación a una icónica conducta de Pepe, el personaje de Guillermo Francella. La actriz reveló cómo surgió el característico enojo del personaje con la mesa enclenque de los Argento.

"Hay una anécdota muy linda que no sé si contamos alguna vez que el primer día fue fuimos a grabar, a Guille no se le pasa nada. Controla todo, no se le pasa nada, está en todo", comenzó su descargo la conductora del ciclo La Puta Ama. Y agregó: "Obviamente tenía que ser un decorado roído. Las críticas cuando salió decían que era ‘una comedia con olor a naftalina’ y no habían entendido que era todo a propósito. Pero Guillermo igual quería que todo estuviera bien".

Peña dio a conocer que el enojo de Francella con la mesa de la casa donde se grababa la sitcom en un comienzo fue real. "Guillermo se sentó en la cocina y dice ‘esta mesita así, no’. Se movía mucho", continuó la celebridad. Y cerró: "Empieza a mover la mesa y se enoja. Para mí él enojado es lo más gracioso. Guillermo, enojado, real, es todo. Nosotros callados y él ‘¡no, chicos!’. Empezó a ponerse nervioso con la mesa y nosotros dijimos ‘tenés que hacer eso con Pepe’ y no la cambiamos y quedó".

Francella y Peña compartieron otro momento gracioso en La Peña de Morfi cuando la actriz volvió a referirse en público a que le cerraron su cuenta de Instagram por sus posteos en paños menores. “Ella habla de Casados con Hijos y lo necesitamos por favor. 6 millones que se nos cayeron. ¡Por favor! Que vuelvan los 6 millones. Habla, habla y habla. ¡Es de lo único que habla!", soltó Francella con el característico tono que utiliza Pepe Argento cuando está enojado.

Flor Peña sobre las mediciones de rating de su programa de TV

"Nosotros estamos bien, a mí me divierte hacer el programa. Es el peor horario para América, es un horario muy difícil, toda la vida la tuvo difícil, hace un par de años que la tiene difícil. Es una época turbulenta de la tele en general, no me parece un año tranquilo para nadie", enunció la conductora de televisión en diálogo con Socios del Espectáculo. Y cerró: "Al año lo terminamos en América".

Peña también se refirió al mal momento laboral que viven los trabajadores de América TV y señaló: "Me da un poco de pena, nunca es lindo que la gente se quede sin laburo, entiendo que hay mucho movimiento en este momento, hay gente que se está yendo".