Flor de la V se pudrió y destrozó al hermano de Susana Giménez: "No tiene cara"

El hermano de la millonaria diva criticó al país una vez más y la ex concursante del Bailando le hizo saber el rechazo que le produce.

La conductora de televisión y actriz Florencia de la V arremetió contra Patricio Giménez, el hermano de la diva de Telefe, ante algunas críticas del músico al gobierno nacional por las políticas sanitarias que tomó durante la pandemia. En A La Tarde, el ciclo donde de la V es panelista, pasaron un taip con los dichos que el artista había expresado en el programa de Florencia Peña. De hecho, la actriz de Casados con hijos expuso la ignorancia de Giménez, al remarcar que comparó a naciones tan diferentes a nivel demográfico como Uruguay y Argentina.

“No odio a la Argentina, odio la corrupción y la impunidad, nada más. Amo a la Argentina y estoy muy triste porque mi abuela va a cumplir 99 años y creo que no voy a poder entrar por las limitaciones, que son culpa por la falta de política correcta en la vacunación. Esa es la realidad”, comenzó su descargo el hermano de Susana ante la cara de desacuerdo de Flor Peña y siguió: “Acá en Uruguay se puede recibir gente porque estamos todos vacunados”. Por su parte, la conductora lanzó: “Pero son muchos menos, guacho”.

Luego de ese taip, ni bien volvieron al piso, Flor de la V redobló la apuesta que había iniciado Peña y destrozó a Giménez. “Qué fácil es hablar desde la mansión de la hermana y criticar al país. La verdad que no tiene cara, no trabajó en su vida, por favor”, sentenció con indignación la ex conductora de La Pelu. Acto seguido, Nancy Duré trató de defender a Patricio al comentar que sí trabaja porque canta todas las noches, lo que hizo descostillar de risa a Florencia. “Mirá vos, ma caigo muerta”, remató la diva, sarcástica.

Por su parte, la panelista Cecilia “Caramelito” Carrizo se sumó al discurso de la actriz de Los Roldán y criticó las declaraciones del cantante. “Hacer tanta política con la vacuna no está bueno y con lo de las restricciones tampoco. A ver, si se restringe para entrar al país es porque estamos en pandemia, no nos olvidemos de eso”, expresó la ex animadora de programas infantiles y mostró su desacuerdo con las opiniones de Giménez.

Flor de la V, emocionada en el Día del Amigo

En el pasado Día del Amigo, Flor de la V aprovechó la efemérides para recordar a su entrañable amigo, el diseñador de moda Jorge Ibáñez. A través de su cuenta de Instagram, la celebridad compartió dos fotos donde se la vio junto al modisto y escribió una profunda reflexión sobre las amistades. “En verdad, este día es una de las efemérides más lindas que hay. Por la sencilla razón de que la amistad es una de las cosas más lindas que hay. A veces, en estos casos, se produce un falso debate en torno a qué entendemos por amistad”, expresó y siguió: “Están quienes dicen 'Amigos…amigos de verdad hay pocos' y después están los del abrazo fácil”.