Flor de la V se emocionó en vivo por su sorpresa de cumpleaños: "Un sueño"

En un día sumamente especial para ella, Flor de la V recibió un regalo muy especial al aire.

Flor de la V protagonizó un emotivo momento al aire de Intrusos. En el día de su cumpleaños número 47, la conductora realizó sus compromisos laborales como si fuera una jornada común pero recibió un inesperado regalo hacia el final del programa. Sin poder disimular su alegría, Flor dedicó unas tiernas palabras para las personas que se habían movilizado en este día por ella.

Cuando se trata de su vida en familia, Flor de la V acostumbra a tener un perfil más bien bajo ya que no quiere exponer públicamente a quien no lo desea. Sin embargo, cuenta con el apoyo constante de su pareja e hijos y esto quedó demostrado en la última emisión de Intrusos. Hacia el final del programa y gracias a la ayuda de la producción, la conductora recibió una especial sorpresa de cumpleaños: su familia fue a verla al estudio.

"¡No puedo creer! ¡Cómo me engañaron!", dijo la conductora mientras sus hijos, Paul e Isabella, ingresaban al estudio para saludarla mientras sostenían unos globos. Posteriormente, su esposo también entró con una torta en sus manos para soplar las velitas y compartir con todo el panel. "¡Vinieron todos! No puede creer que te convencieron", le dijo Flor de la V a Pablo Goycochea, su esposo, quien no acostumbra a salir en cámara.

Las emotivas palabras de Flor de la V: una sorpresa muy soñada

Luego de cantar el feliz cumpleaños y soplar las velitas, Flor de la V se tomó los últimos minutos de Intrusos para agradecer por el homenaje de su familia. En el día de su cumpleaños número 47, la conductora aseguró que "estaba cumpliendo un sueño".

"Me sorprendieron, gracias por este momento, gracias al canal, a mis compañeros, a la técnica, a la seguridad, a todo el canal América Tv", comenzó Flor de la V y dejó en claro que es "muy feliz con este presente maravilloso".

"Estoy cumpliendo un sueño que es conducir este programa de espectáculos. Gracias a todos los compañeros que me han saludado y se tomaron el tiempo de escribirme, les juro que más no puedo agradecer, esto es lo más importante que es mi familia", sentenció la famosa actriz al borde del llanto por la celebración tan especial.

Flor de la V tomó la conducción de Intrusos luego de un profundo proceso de cambios en América TV. Luego de la despedida de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares del programa, la actriz inició este nuevo desafío en su carrera profesional. Desde el primer momento, Flor dejó en claro que estaba muy orgullosa de este logro y que "daría lo mejor de ella".