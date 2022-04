Flor de la V fulminó a El Pepo en vivo: "No dieron la cara"

En pleno móvil con Intrusos, Flor de la V cruzó al cantante de cumbia El Pepo ante una pregunta sobre el choque que protagonizó y en el que mató a dos personas.

El polémico cantante de cumbia El Pepo reapareció en los medios tras el fatal choque que protagonizó y mató a dos personas. Fue Flor de la V quien lo incomodó con una picantísima acusación, generando un momento de máxima tensión en Intrusos (América TV).

En 2019, el cumbiero chocó en la ruta 63, a la altura de Dolores, y dos de sus acompañantes y compañeros de trabajo -Ignacio Abosaleh y Nicolás Carabajal- murieron en el acto. A la espera del juicio que lo acusa de doble homicidio culposo -dado el estado en el que se encontraba el cantante y conductor cuando se produjo el accidente- brindó una entrevista con Intrusos, donde intentó lavar su imagen de los cargos que le adjudican.

"Cuando vi el video me dio mucha vergüenza. No sé por qué lo dije, me lo reprocho todos los días. Le pido perdón a la familia por haber dicho eso", precisó El Pepo, sobre sus mentiras en torno al vehículo chocado (era suyo y no de un miembro de su banda). Y agregó: "El accidente fue por hacer una maniobra para esquivar un animal en la ruta, la cual terminó con una tragedia terrible. Me lo lamento todos los días. Mis compañeros no sintieron miedo en mi manera de manejar. Nosotros íbamos a trabajar y no íbamos descontrolados. Tomé unos sorbos de alcohol, pero no estaba borracho, como se dice”.

Sin dudarlo, Flor de la V quiso saber porque no se decidió a hablar con los familiares de las víctimas y el cantante replicó: "Porque yo estaba en una habitación. Me llevaron al hospital herido, también. A mi me sedan y me llevan a una habitación y me dejan con suero y calmantes por las heridas que yo tenía".

El descargo de Flor de la V contra El Pepo

"Según las imágenes que vimos después del accidente, a vos se te ve bien, que es en el momento que vos mentís, diciendo que manejaba otra persona, entonces lo que le pasa a muchos de los familiares es que sienten...El primer dolor comienza cuando vos y las personas que estaban con vos no dieron la cara, en ese momento en que pasa semejante tragedia... Yo entiendo que quizás vos estabas traumatizado por el golpe o lo que fuere. Pero eso no inhabilita a que uno sea persona", arremetió Florencia contra el cumbiero.

Y, fulminante, completó su parecer con una lapidaria reflexión: "Eran tus compañeros de trabajo, acababan de perder la vida. Y sin embargo ni vos ni nadie dieron la cara por estas personas que perdieron un familiar... Me parece que no se justifica ese accionar, Pepo".

Acorralado, El Pepo atinó a dar una respuesta difusa que no terminó de conformar a la conductora: "Yo entiendo el dolor de la familia y todo, Flor. Ojalá que algún día pueda tener la oportunidad de haberles frente a frente y no por un programa de televisión. Yo no necesito exponer lo que siento hacia la familia y todo el dolor que ellos tienen en un programa. Ojalá que lo pueda hacer algún día personalmente. Porque es algo que yo también necesito".