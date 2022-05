Flor de la V fulminó a Calu Rivero: "Me gustaría saber de qué vive"

Flor de la V destrozó a “Calu” Rivero, también conocida como Dignity, tras la polémica por sus dichos en la Feria del Libro. Durante la presentación de su nuevo libro, Abre tus Puertas, la actriz contó que había experimentado con psilocibina, un compuesto alucinógeno que se encuentra en algunos hongos comestibles, promoviendo su consumo.

Los dichos de “Calu” generaron bastante desconcierto entre su público, especialmente por las cosas que cuenta a diario sobre su camino espiritual y sus métodos alternativos para lidiar con la salud mental. Flor de la V, conductora de Intrusos, hizo un filoso comentario sobre la mediática, quien anteriormente se había negado a darles una nota en la Feria del Libro.

“El mundo está como loco. ¿Se acuerdan que la semana pasada fuimos a la Feria del Libro para ver a Dignity? Bueno, ahora dice que hay que comer unos hongos que te ponen loca”, expresó la conductora entre risas. Y sin tapujos, cuestionó el estilo de vida de Rivero.

“Lo primero que me gustaría saber es de qué vive. Vive en New York, en Punta del Este…Y ahora, comiendo hongos que supuestamente, te ponen como loca. Yo digo, ¿cómo hace? No tiene que laburar todos los días, hacer mil cosas… ¿Qué momento del día tenés para comerte un hongo y quedarte colgada?”, se preguntó De la V.

El cruce entre "Calu" Rivero y un movilero de Intrusos

Durante su presentación en la Feria del Libro, “Calu” fue perseguida por un movilero de Intrusos, Alejandro Guatti, quien intentó hacerle una entrevista. Después de haberle dicho que no en reiteradas ocasiones, la actriz le dijo: “No voy a dar notas, ya te expliqué. Así que te pido respeto”.

Sin embargo, el movilero siguió insistiendo, Dignity lo frenó en seco y apuntó directamente contra el formato de Intrusos: “Además, una de las cosas en las que yo creo es en el autocuidado y el respeto. No les voy a dar la nota porque es un programa que difama”.

Cuando el vocero de Intrusos le preguntó si estaba enojada porque en el programa habían hablando sobre su hermana, “Calu” lo negó y reiteró que es violenta la forma en la que se dirigen a los famosos para conseguir entrevistas. “Eso que estás haciendo ahora es violencia, porque yo te estoy diciendo que no quiero hablar y vos seguís con la cámara. Yo también te explico: no quiero, gracias. Ya está”, cerró.