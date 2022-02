Flor de la V explotó al aire de Intrusos: "No me importa"

La flamante conductora de Intrusos se hartó y no se calló nada. Flor de la V, contundente en la apertura de Intrusos sobre el caso de Thelma Fardín y la anulación del juicio a Juan Darthés.

Luego de conocerse la anulación del juicio a Juan Darthés por el caso de Thelma Fardín, Flor de la V expuso su enojo en el aire de Intrusos. La flamante conductora apuntó contra los organismos judiciales de todo el mundo y aseguró que a las mujeres no se las escucha mientras las "siguen matando y violando".

"Nos dicen que tenemos que denunciar, que tenemos que hablar, y cuando lo hacemos no nos escuchan. Nos siguen matando, nos siguen violando. ¿Saben qué siento? Que todo esto es una advertencia: 'cállense, porque acá mandamos nosotros'. Esta justicia que ampara a todos estos femicidas, violadores, nos sigue dando la espalda. ¿Pero saben una cosa? No me importa, no nos importa", expresó la conductora.

Por otro lado, Flor de la V levantó las banderas del feminismo y exclamó: "Acá estaremos, denunciando, gritando, alzando la voz si es necesario. Pero no nos callamos más. Yo le creo a cada una de las personas que se sentaron a denunciar a estos delincuentes. Esto deja en evidencia lo que está sucediendo y lo que pasa, por qué las mujeres no quieren hablar. Por esto, porque te vuelven a violar, a ultrajar. Hoy más que nunca necesito escuchar su testimonio, necesito escucharlas".

"Yo todas las denuncias de Fabián Gianola les creo, no me importa lo que pase con la justicia. Esto es algo horizontal en todo el país. Siguen matando niñas en Salta, en el norte del país, y a nadie le importa", agregó Flor de la V, aludiendo a otro de los actores que está apuntado por la Justicia luego de conocerse diferentes denuncias en su contra.

La Justicia de Brasil le dio la razón a Darthés y todo el juicio de Thelma Fardin vuelve a cero

En las últimas horas se conoció que la Cámara de Apelaciones de Brasil tomó la decisión de llevar a foja cero el juicio que la actriz Thelma Fardin lleva adelante contra Juan Darthés. El actor estaba acusado de "estupro agravado". No obstante, se espera que el fallo sea recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Brasil.

La noticia la brindó la propia Thelma Fardin a través de sus redes sociales y, en un largo mensaje, reveló: "Un tribunal sostuvo que todo tiene que volver a cero. Un juicio que costó muchísimo y, ahora, lo suspenden porque dice que 'no hay jurisdicción'". En este sentido, la actriz indicó: "El mensaje de hoy es la impunidad, este tipo se profugó a Brasil. Ahora, después de mucho tiempo dicen que no tienen jurisdicción. Es un mensaje de impunidad enorme".

Fardín destacó que el mensaje "es un escándalo, es de un nivel de impunidad enorme, ya que en este juicio colaboraron tres ministerios públicos fiscales de tres países diferentes. intervinieron movimientos internacionales de mujeres para que este caso llegue a la Justicia". "Nos piden que las mujeres vayamos a la Justicia y ella dice esta barbaridad. Si en un caso como el mío pasa esto que queda para el resto de las mujeres que decide ir a la Justicia", puntualizó.