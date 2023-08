Filtraron un video de Julieta y Romina que encendió las redes: "Mucho fuego"

Se filtró un video que involucra a las exparticipantes de Gran Hermano y no tardó en viralizarse en las redes por su picante contenido.

Desde su salida de la casa de Gran Hermano, las exparticipantes Julieta Poggio y Romina Uhrig se mostraron juntas en varias ocasiones por fuera de los estudios de Telefe. Y en una de sus últimas salidas juntas fueron enganchadas por las cámaras de la fiesta Bresh en un video que no tardó en hacerse viral y recoger todo tipo de comentarios de los usuarios.

Las exparticipantes del popular reality asistieron a la fiesta Bresh y se mostraron muy divertidas bailando éxitos reggaetoneros en la concurrida pista porteña. En un momento de la noche, la actriz y la exdiputada fueron enganchadas bailando de una forma sensual y un usuario filmó el momento y lo subió arrobando a ambas figuras.

En el video las mediáticas bailan Otra noche, uno de los hits del cantante Don Omar, contorneando su cuerpo al ritmo de la música, muy pegadas. "Definitivamente me caso. No puede ser tan bella Romi"; "¡Dios mío! Estas mujeres son muy hot. ¿Cómo no las van a envidiar y hablar de ellas?"; "Qué bellas, por Dios"; "Entre ellas hay mucho fuego", fueron algunos de los comentarios que recibieron las figuras ante el video que no tardó en hacerse viral.

Por el momento, ni Julieta o Romina hicieron comentarios al respecto del video que se hizo viral y revolucionó Twitter. Ambas figuras se encuentran en grandes momentos personales tras la finalización del reality: mientras la exdiputada está próxima a debutar en Bailando 2023, la actriz será la líder de elenco en la comedia teatral Coqueluche, de José María Muscari, junto a las veteranas Betiana Blum y Mónica Villa.

Pepe Cibrián destrozó a Julieta Poggio y dijo lo que muchos piensan: "No me parece"

Pepe Cibrián sorprendió con un particular posteo en las redes sociales y criticó fuertemente a Julieta Poggio. El reconocido actor apuntó fuertemente contra la joven finalista de Gran Hermano 2022 e hizo extensiva su preocupación por "las nuevas generaciones de actores".

A través de su cuenta de Instagram, Cibrián se refirió a una nota de Infobae en donde hablaban de "31 definiciones de Julieta Poggio" y la desglosó con un fuerte descargo. "Hace unos días me preguntaron en una nota por Julieta Poggio, persona que desconozco, pero hoy en Infobae leí esta nota -no es culpa de ella- y a esta la respondo: ¿Esto es real? ¿Esto es una actriz? ¿Esto es la verdad del teatro? ¿Y yo, u ustedes y todos los que hicimos y hacemos teatro, ahora qué hacemos?", empezó.

¿Ella es la nueva Thelma Biral? ¿Y los jóvenes que dejan la vida por realmente una vocación? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el parámetro? Sus declaraciones son terribles, su criterio, su léxico, su no saber. ¿Esto define a una artista? ¿Su debut sexual? ¡Y son 31 definiciones!", continuó enojado. "Si es así... Terrible futuro y casi presente del teatro argentino, el que aún sigue siendo 'nuestro'", sumó.

Ante esto, mencionó a quienes, para él, eran los principales referentes del teatro argentino y preguntó retóricamente "qué pensarán". Por su puesto que su mensaje generó gran polémica y los fanáticos de Poggio no tardaron en contestar. Entonces, Cibrián aclaró todo en un video que publicó en sus historias. "Entiendo que la lucha de la profesión, de cualquier profesión, en la vida, siendo padre, madre, amigo, amante, es muy dura. Y solamente a través de eso, uno puede perdurar. Yo con mis 75 y 60 casi de carrera cumplidos, no he parado de luchar y seguir luchando por mí y por todos los jóvenes. Por lo tanto, lo que escucho o leo, no me parece coherente. No por la protagonista, porque no la conozco, sino por quienes generan que esto suceda", determinó.

Luego, sentenció: "No la conozco, no tengo nada en contra de ella personalmente. Sí me parece que sus declaraciones fueron de una manera infantiles, inapropiadas. En relación no a sus pensamientos, que tiene todo el derecho, sino a las preguntas que le hicieron. Se sintió muy expuesta porque no se le puede preguntar sobre su vida sexual. Ella ingenuamente respondió".