Filtran video de Lali Espósito con un actor de Casi Ángeles: "Súper cariñosos"

La cantante y actriz fue vista con otro actor argentino en una acaramelada situación. Lali Espósito revivió el fanatismo de los seguidores de Casi Ángeles.

Lali Espósito y Peter Lanzani se mostraron muy acaramelados en el Festival de San Sebastián (España). De esa manera, los fanáticos de Casi Ángeles están eufóricos por el reciente acercamiento de la icónica pareja de la tira de Cris Morena, ya que también fueron novios en la adolescencia.

La periodista Estefanía Berardi dio a conocer un video de Lali y Lanzani en su cuenta de Twitter, donde se puede ver a los actores caminar abrazados. "Lali y 'Peter' Lanzani caminando súper cariñosos", escribió la panelista de Mañanísima y LAM, seguido de una serie de emoticones alusivos al amor.

"Peter" Lanzani y la cantante de N5 interpretaron a Thiago y Mar en Casi Ángeles, una de las parejas centrales de la serie juvenil que se emitió entre el 2007 y el 2010. Esa realidad sumada a que los artistas es esa época eran pareja en la vida real hicieron que el público adolescente se fanatizara con ese vínculo, por lo que esta noticia incendió las redes sociales.

El cruce en Twitter de Estefanía Berardi y Lali Espósito

La panelista de televisión dio una noticia falsa sobre un supuesto enojo de Lali Espósito contra La Voz Argentina y al cantante reaccionó con su icónico sarcasmo en las redes. Berardi había puesto al aire el audio de una escena del filme Permitidos en la que el personaje de Espósito estaba enojado y atribuyó esas palabras a un supuesto mensaje de WhatsApp que la cantante habría lanzado contra el reality. "Me reí fuerte porque es un fragmento de la película Permitidos (que si no la vieron la recomiendo). Pero después de reírme me preocupo pensar que haya gente que 'informe' así. Media pila che (me sigo riendo ahora)", escribió la intérprete de Sin Querer Queriendo en su cuenta de Twitter.

"No sabía que nunca te equivocabas. Fue una fake news que filtró un productor tuyo y caí como una campeona. Se aclaró en el momento, y si, nos reímos todos porque por suerte era una pavada", le respondió la panelista.