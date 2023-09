Filtran una comprometedora foto de Guido Záffora en una situación íntima

El periodista de espectáculos fue captado in fraganti en una situación íntima en las inmediaciones del estudio donde se graba el Bailando.

Guido Záffora fue escrachado por sus compañeros de Intrusos (América TV) y debió explicar una picante fotografía que filtraron y lo muestra en una situación íntima. "Estaba por salir", reveló el periodista ante la mirada atónita de Florencia de la V y los panelistas.

Minutos antes de que termine el programa de este viernes 22 de septiembre, Florencia de la V anunció una primicia que involucra a Guido Záffora, uno de sus panelistas y uno de los participantes del Bailando 2023. "La foto que lo compromete", anunció la conductora antes de dar paso a que la pantalla muestre una foto de Záffora parado detrás de una camioneta, con parte del cuerpo escondido y en una pose sospechosa.

De inmediato, sus compañeros empezaron a trazar todo tipo de hipótesis y dichos sobre la foto de Záffora. "¿Estás meando?", preguntó Pampito imaginando que las manos del periodista sostenían su miembro. Un poco más allá fue Karina Iavícoli, quien en tono malicioso aportó: "Para mí está haciendo otra cosa...¿no tenés plata para un hotel?". Sumándose a los comentarios, Flor de la V improvisó un divertido reto: "Guido, hay límites".

Escondiendo la cara de la vergüenza, el periodista de chimentos atinó a responder: "Ya sé quién fue". Y se explicó: "Estaba por salir a bailar y me estaba meando mal, y estaba saliendo Kennys Palacios. El baño estaba re lejos y fui a hacer pis a esa camioneta". Como si fuera poco, Flor de la V sumó leña al fuego al disparar que la camioneta "es de Pampita", pese a que luego se desdijo.

Dos figuras de América se pelearon y se dijeron de todo al aire: "Horrible"

En América TV se vivió un momento de máxima tensión cuando Laura Ubfal y Karina Iavícoli se trenzaron en una fuertísima pelea que escaló a los gritos, retos y reproches al aire. El video de la pelea que paralizó a Florencia de la V y el resto de los panelistas de Intrusos.

Todo empezó cuando los panelistas analizaron la personalidad de algunos participantes del Bailando y las opiniones se posaron en Nelly Camjalli, la abuela de 82 años que se sumó a la competencia de baile y causó furor en las redes sociales por insultar a Marcelo Tinelli y a parte del jurado. En ese marco, Laura Ubfal quiso trazar un perfil de la mujer y comentó: “No la defiendo para nada. No está guionada. No la estoy justificando, digo que si no le da un material a Marcelo…”..

“Vos decís que la conocés y le echas la culpa a la producción”, la contradijo Karina Iavícoli, con una opinión contraria a la histórica panelista que se lució en 2022 como analista de Gran Hermano (Telefe). Ofuscada por la reacción de su compañera, Ubfal elevó el tono de voz y retó a Iavícoli: “Sí, te explico…¡Me dejás hablar!”.

En el mismo tono, Laura siguió con su punto de vista y no se privó de lanzar un filoso dardo contra Karina: "Si yo te traigo a vos y nadie te conoce, ni sé qué hiciste y a lo mejor nos caés horrible. Tinelli la conoció en Luzu, porque la nieta la llevó a un concurso de abuelas. La gracia que tiene es insultar”.