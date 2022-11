Filtran un emotivo video de Daniela antes de entrar a Gran Hermano: "Humildad y superación"

El video que muestra cómo era la vida de Daniela, de Gran Hermano, antes de hacerse famosa.

Salió a la luz un video viejo de Daniela Celis, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), antes de entrar a la casa más famosa del país. En aquel clip, se muestra en detalle el lado más real de la joven de 26 años.

Para muchos televidentes, Daniela da el perfil de una chica mimada, consentida y superficial, que solo se preocupa por su apariencia física. Sin embargo, contó que tuvo una dura historia de vida en relación a las dificultades económicas que atravesó desde chica con su familia, y en el video, se puede comprobar que era cierto.

Daniela había contado que estuvo durante meses construyendo su casa en Moreno con su familia, con mucho esfuerzo y dedicación. Su hermana Paula Rodríguez compartió el video, en el que aparece Daniela vestida con ropa deportiva y construyendo una pared de ladrillos a puro pulmón.

“¡Háblenme de humildad y superación! ¡Nuestros orígenes son lo mejor que tenemos! ¡Es lo que nos enseñó a crecer y ser diferentes! ¡Todos podemos trascender y lograr buenas cosas! ¡Y también tenía sus uñas y pestañas! ¡Ayudando a construir las paredes de su casa! ¡No siempre es lo que se cree gente!”, publicó Paula en sus redes.

“¡Que seas hoy bonita y exitosa es el logro de todas tus vivencias! ¡Nuestros orígenes son lo que nos enseñó a crecer y hacerlo diferente! ¡Todos pueden tener una realidad nueva! ¡Ser humilde también es ser digno!”, agregó.

Y cerró: “Todos pueden vencer sus miedos. Nosotras lo hicimos una y otra vez. No hay nada que nos avergüence. ¡Menos a nuestros padres! Gracias a ellos, somos estas potencias. ¡Gracias mamá, gracias papá! ¡Esto también es en honor a ustedes! Mara, Dani y Romi”.

La publicación se llenó de comentarios de cariño hacia "Pestañela", el apodo que le pusieron los televidentes. "Ay, la amo tanto. Siempre me identifico mucho con ella. Dani hasta la muerte", comentó una fan. "Súper valorable cada esfuerzo que se hace, yo creo que hacerse visible y estar en la tele es mostrar la realidad que pasan muchísimas personas en Argentina y en otros lugares, me quedo con el mensaje de ser humilde también es ser digno, es tal cual", sumó otra usuaria.

La historia de vida de Daniela, de Gran Hermano

Días atrás, Daniela se había puesto a llorar en Gran Hermano contando su dura historia de vida. "Nunca nos faltó el plato de comida gracias a mi viejo. Pero me falto ese compartir un juego, una plaza... Cuando mis viejos se separan, mi mamá queda sola conmigo, con mi hermana y con mi tía", recordó Daniela.

"Mi mamá pudo comprar un terreno. Todos los fines de semana yo iba con mi mamá y hacíamos la casilla. Hacíamos el techo, las paredes, todo. Un calor, me acuerdo. Era verano. Y yo no quería que vayan mis amigas a mi casa porque me daba vergüenza", siguió.

"Hacíamos pis en un balde ¿entendés? Y de a poco fuimos avanzando y haciendo las cosas. Y no teníamos ayuda de nadie ni de nada. Mi mamá ha dejado de comer, el famoso 'no tengo hambre' o 'yo no ceno de noche', toda mi vida. Y hoy lo entiendo y me da muchísimo orgullo ver todo lo que hizo solita", cerró Daniela, entre lágrimas.