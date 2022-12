Filtran que participante de Gran Hermano mintió su edad: escándalo en Telefe

Aseguran que una participante de Gran Hermano mintió su edad a la hora de entrar a la casa y en las redes sociales se armó un gran revuelo. El misterio que tiene en vilo a todo el programa de Telefe.

En Gran Hermano tuvo lugar un hecho muy curioso. En las últimas horas, desde las redes sociales filtraron que un participante del famoso reality de Telefe le habría mentido a sus compañeros a la hora de comentar cuál es su verdadera edad para poder hacer buenos grupos en la casa.

Se trata de Camila Lattanzio, que hace tan sólo unos días entró al programa luego de que la producción decidiera incluir a nuevos concursantes para continuar captando la atención de miles de televidentes que siguen atentamente el ciclo conducido por Santiago del Moro.

La mujer oriunda de Ituzaingó (Provincia de Buenos Aires) le comentó a sus compañeros que tiene 21 años de edad. Sin embargo, diversos usuarios y usuarias de las redes aseguraron que en su perfil de Facebook figura una edad que nada tiene que ver con la que expresó dentro de la casa.

Camila Lattanzio entró a la casa de Gran Hermano y dijo que tiene 21 años.

De acuerdo a las capturas que se hicieron virales, Camila Lattanzio habría nacido el 5 de abril de 1990 y tendría 32 años. Si bien no está claro el motivo por el que figura otra edad, en las redes se especula con que intentó adoptar una postura joven para tratar de no tener tantos roces con algunos de los integrantes de la casa.

Gran Hermano sancionó a un participante y lo mandaría a placa

Un participante le avisó a algunos de sus compañeros que fue sancionado y que quedó automáticamente nominado en la próxima gala de Telefe. La protagonista en cuestión es Coti Romero, que en las últimas horas le comentó a Alexis "Conejo" Quiroga que es la primera participante nominada. El hecho tuvo lugar en uno de los cuartos, donde la correntina expresó: "Ya le dije a Thiago y te lo digo a vos..., me van a sancionar. Voy a estar en placa seguramente la semana que viene. No pude votar, no me dejaron votar".

"¿Y por qué vas a estar en placa? ¿Por eso?", le consultó "Conejo", quien se mostró sorprendido. "Y porque me dijeron que no podía contar nada de la conversación que tuvimos ahí adentro ". Consciente de que Thiago estaba escuchando, Coti lo culpó: "Porque él (Thiago) me estaba diciendo que yo la había votado a Juli, yo le quería decir que no y no había forma...".

Inmediatamente después, la producción de Gran Hermano cortó la transmisión del momento en Pluto TV para que la gente no pueda enterarse más detalles sobre la situación de Coti dentro de la casa.