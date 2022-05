Filtran que participante de El Hotel de los Famosos no se baña: "El menos limpio"

Matilda Blanco hizo una fuerte denuncia contra un participante de El Hotel de los Famosos, a quien acusó de no bañarse en la estadía del programa.

Acusaron a un participante de El Hotel de los Famosos de no bañarse en el programa de El Trece.

Acusaron a un participante de El Hotel de los Famosos de no bañarse en el programa de El Trece.

En El Hotel de los Famosos hubo una fuerte acusación contra uno de los participantes más reconocidos del ciclo emitido por El Trece. En las últimas horas, Matilda Blanco aseguró que uno de los integrantes del programa "no se baña" habitualmente.

Durante la transmisión de Nosotros a la Mañana, la productora de moda y asesora de imagen fue consultada acerca de los detalles íntimos del hotel. "Hablame de los olores de la casa, que eso no se transmite en la pantalla", le pidió uno de los panelistas. Matilda tomó la palabra y explicó: "En el staff, que era un lugar muy chiquito, había un solo baño. En algún momento, todos generamos un poco de olor".

En tanto, el conductor le preguntó: "¿Quién es el menos aseado?". Y la modista disparó: "Ustedes lo pueden comprobar, pero Alexander Caniggia no se baña. Es uno de mis preferidos, uno de los posibles ganadores". En tanto, y entre risas, profundizó: "No es oloroso, pero no se baña tanto. Debe ser esa Europa que tiene adentro".

Alexander Caniggia, una de las figuras de El Hotel de los Famosos.

Finalmente, y por otro lado, el presentador del programa acorraló a Matilda con una picante consulta: "Si el cocinero te hubiera avanzado, ¿hubieses tenido sexo?". "No sé si con el cocinero...", aunque admitió que "es muy mono".

Matilda Blanco denunció que sufrió acoso en El Hotel de los Famosos

Días atrás explotó una peligrosa bomba en El Hotel de los Famosos tras el despido de Patricio Ramírez, camarógrafo del reality de El Trece acusado de tener conductas abusivas. Matilda Blanco, exparticipante de la competencia y conocida asesora de moda, se sumó a las denuncias con un fuerte descargo. "Ojo que no me pasó solo a mí", sentenció.

Sin dudarlo, Blanco apoyó públicamente a la productora por el despido y habló de su fuerte experiencia con Ramírez y sus conductas abusivas. "Más de una vez se asomó para decir 'qué linda calza', por ejemplo. Te miraba, te guiñaba el ojo sin tener confianza... Y ojo que no me pasó sólo a mí, a las otras chicas también", afirmó Matilda en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre).

Emily Lucius entró en El Hotel de los Famosos: la estrategia para ganar en el reality

Llegando de sorpresa y sin que los participantes lo sospechen, Emily Lucius (hermana de Belu) tomó una decisión: no tener nada planificado para ir maniobrando sobre la marcha. Esa fue su presentación y la manera en que, a priori, se desenvolverá dentro del Hotel de los Famosos.

"Emily Lucius, soy actriz, directora de artes escénicas, creadora de contenidos. Me encanta cocinar, me encanta bailar, amo a mi hermana y lo más importante de todo es que soy una excelente hija", se presentó la influencer, quien agregó: "Estoy para divertirme, para ver quién soy. Sé que hay mucha estrategia, mucho grupito formado, mucha familia. Yo voy a entrar sin estrategia. Esa es la estrategia: no tener estrategia es la estrategia".