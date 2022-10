Filtran escandaloso motivo por el que Loly Antoniale dejó a Rial: "El daño que le hizo"

Filtraron un supuesto y escandaloso motivo por el que se separaron Jorge Rial y Loly Antoniale. Marcelo Manau, examigo de la cordobesa, dio detalles en Socios del Espectáculo.

Jorge Rial y Mariana Antoniale fueron pareja entre los años 2012 y 2015. Luego, ambos se transformaron en protagonistas de una escandalosa separación en la que también estuvo involucrado el nombre de Marianela Mirra, ex Gran Hermano. Y ahora, de acuerdo a la información de un examigo de "Loly", se supo el escandaloso motivo por el que la mujer decidió dejar al periodista.

"Vos que la conociste mucho a Loly y que das fe de esa etapa de su vida, súper enamorada de Jorge… Y luego ella, hace esta nueva vida que a partir de ahi desconociste. Hoy está en Córdoba, aparentemente sola y separada. ¿Vos creés que ella sigue enamorada de Jorge?", le preguntaron a Marcelo Manau, examigo de Antoniale. En diálogo con Socios del Espectáculo, este protagonista fue contundente.

Según Manau, Jorge Rial le fue infiel a Loly Antoniale y así lo narró: "No, con el daño que le hizo yo creo que no puede seguir enamorada. Él la borró de los medios, de los desfiles, de publicidades y del teatro. Esto me consta, yo lo viví. Ella estaba mal, se fue de Buenos Aires a Córdoba… Ella me lo ha contado. Él le fue infiel. Ella le encontró mensajes con Marianela Mirra. Después de eso, se reconciliaron y cuando ella vuelve con él, volvió a ver otro mensaje de esta Marianela. Ahí agarró las cosas y se fue".

Loly Antoniale ya no es amiga de Marcelo Manau: "Se subió a un pony"

Marcelo Manau aseguró querer "mucho" a Loly Antoniale pese a que ya no tienen más contacto. En cuanto a eso, explicó que la amistad se terminó unilateralmente, puesto que la cordobesa no le contestó el último mensaje que le mandó.

"Siempre hablé bien de ella, la quise y la quiero mucho pero no supe más de ella. No supe si tenía novio, si se había casado, nada. Uno de los últimos mensajes que le mandé, ni me lo respondió. Me clavó el visto. A veces la gente se eleva y se eleva mal, se subió a un pony", explicó el protagonista, quien de todos modos recuerda a Loly Antoniale con cariño.