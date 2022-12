Filtran escandaloso chat entre Camila Homs y Tini Stoessel: "Muy mal parada"

Camila Homs inició una nueva táctica para desestabilizar a Tini Stoessel y "vengarse" de su ex, el delantero de la Selección Argentina Rodrigo De Paul.

Camila Homs quedó en la mira luego de que saliese a la luz su nueva estrategia para desestabilizar a Tini Stoessel, la actual novia del futbolista Rodrigo De Paul. "Los textos son irreproducibles", sentenciaron.

En el magazine A la Tarde (América TV) procedieron a seguir desmenuzando las actualizaciones del picante conflicto que tiene por protagonistas al citado triángulo amoroso y contaron con la opinión especializada del abogado Roberto Carsola, quien definió como acoso a las actitudes que la modelo habría tenido con la intérprete de Miénteme y Bar. "Lo que habría pasado es que lo que comenzó inocentemente con un dedo no quedó ahí. Comenzó a escalar, empezaron los mensajes de texto, WhatsApp y redes sociales, y Tini habría bloqueado a Camila por esta situación", sentenció Carsola ante la mirada aprobatoria de Karina Mazzocco.

"Se le puede llamar de esta manera al delito que estaría llevando a cabo Camila Homs contra Tini y De Paul. Los textos que le enviaría la mamá de Francesca y Bautista a Tini son irreproducibles. El contenido podría derivar en una denuncia por acoso y persecución. Parte de los textos son irreproducibles, porque es una persona en el marco de una ira absoluta", precisó, a la par que detalló que en el ámbito penal se utiliza el término "acoso" hasta tener noción de como fueron los hechos con claridad.

Además, Carsola reveló que la furia de Homs habría comenzado porque De Paul llevó a su hija al recital de Tini y mostró el momento en sus redes. "Ella sabía que iban a ir al recital, pero De Paul no habría estado autorizado a mostrar su foto públicamente, porque dice que expuso a su hija. Ahí habría empezado la cólera", afirmó.

La palabra de Camila Homs

Una de las panelistas de Mazzocco apuntó que "a Camila hay muchos compartamientos de la pareja que no le estarían gustando y la tendrían muy indignada" y dio precisiones sobre un intercambio que mantuvo con la modelo. “Es real que ha sido bloqueda por la otra parte, y además la otra parte no va a querer mostrar el diálogo porque quedaría muy mal parada en ese ida y vuelta (...) Yo le dijo ‘te admiro’ y ella me dijo ‘yo también me admiro’”. Por su parte, "El Chino" D'angelo -que asistió al programa como panelista invitado- reveló que desde el entorno de Tini le informaron que Homs “la insulta fuerte y continuamente”.