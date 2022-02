Filosa chicana de Susana Roccasalvo a Ángel de Brito: "Malicia jamás"

La legendaria periodista de Espectáculos Susana Roccasalvo reavivó su conflicto mediático con Ángel de Brito, a quien le dedicó un picante comentario sobre su forma de ser.

Susana Roccasalvo es uno de los pilares femeninos del periodismo de Espectáculos en Argentina y no se lleva para nada bien con Ángel de Brito, popular exconductor de LAM. Tal es su grado de enemistad que años atrás terminaron en la Justicia por una denuncia, que parece haber ganado de Brito. Y dispuesta a no dejarse vencer, Roccasalvo encendió la mecha con un filoso comentario sobre las actitudes de su colega.

Para entender el conflicto entre ambos que terminó en la Justicia hay que viajar al pasado, más precisamente a una opinión de de Brito sobre la conductora de El Nueve, provocándola a iniciar una denuncia por calumnias e injurias. Dicho proceso judicial llegó a su final -según informó el periodista en sus redes- y las autoridades dictaminaron su sobreseimiento, pese a que Susana planea seguir con el reclamo.

Y en la actualidad, durante su programa de fin de semana, la pelea sumó otro episodio y fue Roccasalvo quien aprovechó una entrevista a Carmen Barbieri para disparar artillería pesada contra el ex LAM. El comentario fue a raíz de las publicaciones recientes de Ángel, que bastardean el rating de los programas de El Trece -su casa durante años- y apoyan a Telefe. "Ángel analizó el rating con mucha malicia", sostuvo el panelista Pampito dándole el pie a la conductora a arremeter con un filoso comentario.

"No lo creo. Bajo ningún punto de vista digas que mi amigo De Brito tiene malicia. Malicia jamás. Información tiene él", sentenció Roccasalvo, con ironía. Por el momento, Ángel de Brito no salió a responderle ni emitió una opinión al respecto en sus redes sociales. Lo que sí hizo semanas atrás fue salir a esclarecer en qué quedó la causa legal: “Yo no había mentido. Susana Roccasalvo no había entendido el fallo que le había llegado la vez anterior y su abogado no sé cómo se lo explicó, porque estaba bastante claro. Mis abogados estaban contentos con el resultado anterior, y otro abogado que lo leyó me dijo lo mismo”.

Acto seguido, Ángel de Brito ironizó con un sarcástico consejo a Roccasalvo y enunció: "Cambiá de abogado o aprendé a leer los fallos, me parece que ya a esta altura de la vida tendrías que aprender. Así que bueno, caso cerrado, borrón y cuenta nueva, le mando un beso a Susana Roccasalvo".