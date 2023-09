Figura de El Trece se desató y contó toda la verdad sobre Got Talent Argentina: "Bastante choto"

Un periodista habló sobre el nuevo reality show de Telefe. Got Talent Argentina en el ciclo de televisión con más rating en la actualidad.

Got Talent Argentina es un formato televisivo internacional que llegó al país el 21 de agosto pasado de la mano de Lizy Tagliani en Telefe. El ciclo obtiene altas mediciones de rating cada noche y es el más visto por el público argentino, a pesar de que no marca los picos que hacían otros realities recientes como La Voz Argentina y Gran Hermano. A pesar de esa realidad, Got Talent ha recibido duras críticas por parte de miembros del espectáculo y una figura de El Trece se sumó a esa ola para revelar lo peor sobre el show.

Rodrigo Lussich tiene una sección en su programa de El Trece, Socios del Espectáculo, basada en opinar con humor sobre sucesos recientes en la TV. "El Got Talent de acá es bastante choto. Porque si lo comparamos con los verdaderos talentos de los otros certámenes del mundo, realmente están muy tiradito los talentos argentinos. Incluso en los últimos días hubo una polémica muy grande por un muchacho que bailó el himno nacional", comentó el periodista.

Adrián Pallares se sumó a las críticas de su compañero en la conducción y reivindicó a una de los jurados: "Sí, uno la veía a Flor Peña, que la conocemos, y parecía que quería estar en cualquier parte menos ahí". Y Lussich cerró: "Después también estuvo la trastada que Telefe le hizo a Jey Mammón, porque presentaron a un imitador, un cómico, no sé qué era, pero era igual a Estelita. Después de haberlo echado como un perro, le hicieron esto", en alusión a un participante cuya performance se basó en interpretar a un personaje muy parecido a la creación de Mammón.

Las críticas de Horacio Pagani y La Negra Vernaci a Abel Pintos como jurado

El panlista de Bendita dio a conocer su opinión sobre el desempeño de Abel Pintos como juez en Got Talent Argentina después de un informe sobre el reality show en el ciclo de El Nueve. "A mí él me parecía un muchacho serio, pero ahí hace un papel ridículo", sostuvo sin escrúpulos aunque con una clara cuota de humor.

Al mismo tiempo, Elizabeth "La Negra" Vernaci opinó en la Pop 101.5 sobre el reality y soltó: "Flor Peña es lo más, está bárbara. Me gusta mucho La Joaqui, no sé si como jurado pero ella me encanta. Abel Pintos no me gustó y el otro (Emir Abdul) tampoco. Para mí el programa son Flor Peña y Lizy. Y La Joaqui que la amo pero me da como que no tenía mucho para decir". Acto seguido, se cargó de lleno a Pintos: "Abel Pintos estaba así (se echó en su silla). ¡Abel Pito! Sentate bien la puta que te parió, qué te hacés el canchero", dijo entre risas.