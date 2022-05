Figura de El Trece filtra por qué le bajó el pulgar a Adrián Suar: "Ya no"

Una famosa actriz de El Trece dio los motivos por los que decidió renunciar a una de las telenovelas exitosas de Adrián Suar.

Adrián Suar volvió a estar en el centro de la escena en el mundo del espectáculo argentino. En esta oportunidad, una figura de El Trece contó por qué decidió bajarle el pulgar a la propuesta que el productor le hizo de continuar en una exitosa telenovela que triunfó en la TV.

Se trata de Leonor Manso, que en diálogo con Implacables (El Nueve) optó por filtrar los motivos de su renuncia a La 1-5-18, novela aclamada que tuvo tan sólo una temporada en la pantalla del canal perteneciente al Grupo Clarín. "Primero estuve haciendo una novela en Pol-Ka. Después se reabrió el teatro San Martín y reestrenamos Cae la noche tropical y entonces empecé a hacer las dos cosas, pero ya la edad no me da para hacer las dos cosas".

Con mucha tristeza, Manso señaló que por cuestiones de la edad no le da el tiempo para poder trabajar en tantos lugares a la vez: "Lamentablemente, tuve que dejar la novela con mucha pena porque Pol-Ka, con Adrián y toda su gente, los quiero mucho... siempre he trabajado bien con todos mis compañeros, pero la verdad es que no podía".

Leonor Manso trabajó en La 1-5/18 y renunció antes de que terminara la telenovela.

Por otra parte, la experimentada actriz dio a conocer qué fue lo que le dijo a Suar tras anunciarle que no seguiría en La 1-5/18. "Le dije a Adrián: 'No puedo'. Antes podía levantarme temprano, ir al teatro..., pero ahora ya no puedo", señaló. Incluso, contó cuál fue la respuesta del productor: "Adrián entendió que es un tema de posibilidades y con la edad se te van limitando las posibilidades. Me pasó eso por primera vez. Antes hacía televisión, teatro y criaba hijos. Ahora ya no, ja".

La brutal confesión de Adrián Suar hacia una figura de El Trece: "Te hice daño"

En el programa Vivo para Vos, conducido por Julián Weich y Carolina Papaleo transmitido por El Nueve, Marcos Carnevale fue sorprendido en plena transmisión en vivo. En dicho marco, el actor, director, productor, guionista y gerente de contenidos de Pol-ka Producciones recibió un sorpresivo mensaje por parte de Adrián Suar, con quien trabaja hace años.

"Me sorprendés acá, en casa, pensando. Tantos años juntos y seguimos compartiendo cosas. Qué decirte Marquitos de mi corazón...", comenzó "El Chueco" en el comienzo del video que le envió. Sin embargo, y curiosamente, le pidió perdón por una actitud que tuvo en varias oportunidades: "Te quiero pedir disculpas por las veces que te llame en Navidad o Año Nuevo para decirte que termines el libro".

Asimismo, Suar recordó que llamaba a Carnevale en horarios sumamente complejos y reconoció que sus acciones no fueron buenas: "Esas madrugadas que hablamos y yo estaba un poquito insistente". "Quiero que sea público, te pido muchas disculpas por todo ese daño que te hice", culminó, entre lamentos y también risas.