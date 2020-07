Feroz pelea en vivo entre Viviana Canosa y Sergio Berni por Mauricio Macri

El ministro de Seguridad bonarense, Sergio Berni, tuvo uno contundente discusión con Viviana Canosa al hablar sobre la posibilidad de construir la unidad nacional. "Desde que el hombre vive en sociedad hay grieta", admitió Berni. Durante toda la entrevista, Canosa defendió la idea de sostener una unidad, incluyendo a Mauricio Macri.

Canosa le comentó a Berni que un allegado a Macri dijo que el ex presidente estaría dispuesto a colaborar si el actual mandatario lo convoca para la unidad nacional. “Eso es discursivo, una persona que fundió, endeudo y vendió al país, que rifó sus empresas, que fugó dólares y nos endeudó por 100 años, ¿Para qué lo quiero en la unidad nacional? La unidad nacional es unirse en un solo objetivo que es el bien de la patria”, respondió Berni.

"¿Macri no debería estar en vez de en Paraguay ayudando al Presidente?", preguntó Canosa y Berni afirmó: "Mauricio Macri ya fue juzgado por su pueblo el día de las elecciones". "Tampoco le fue tan mal", manifestó la conductora y opinó: "Por eso pienso que es tan difícil salir adelante en Argentina: están los egos delante de todo".

Como argumento, Berni expresó: "La unidad nacional se construye con aquellos que entienden que el verdadero interés es el de las grandes mayorías, de una patria y de la construcción de una Nación". "La política es representan intereses, no atentar contra el mismo pueblo", afirmó Berni y contó que "Macri dijo que en su gobierno iba a sacar el impuesto a las ganancias. No solo no lo sacó sino que metió a dos millones y medio más de trabajadores adentro del impuesto. ¿Usted quiere construir la unidad nacional con una persona que miente?". A lo que Canosa contestó, insistente: "Yo quiero construir la unidad nacional con lo que tenemos, con lo que somos".

"Roma cayó como un imperio cuando empezó a pagar traidores. La patria no se construye con traidores a la patria", expresó Berni y Canosa, con cierto lamento, le preguntó: ¿"Usted dice que Macri fue un traidor?. Pensé que usted hoy me iba a sorprender". "Lo lamento, si quiere escuchar lo que dicen todos no me llame", contestó Berni.

El ministro de Seguridad bonaerense afirmó que convocaría a toda la izquierda, a Ricardo Alfonsín y a Mario Negri. También sostuvo: "Yo no creo que haya unidad nacional si las Fuerzas Armadas no están adentro". Ni Viviana Canosa ni Sergio Berni emitieron un comentario sobre la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro y el asesinato de Lucas Verón en La Matanza por parte de dos oficiales de la policía Bonaerense.