Fernanda Callejón explicó por qué su marido tiene una "amante"

Hace unos días estallaron los rumores de separación entre la actriz y Ricky Diotto, ella salió a aclarar en las últimas horas en qué situación se encontraban.

Hace unos días trascendió que María Fernanda Callejón y Ricky Diotto se encontraban en medio de una crisis matrimonial y los rumores de un supuesto engaño cobraron fuerza. En programas como Lam o Socios del Espectáculo se refirieron a tal situación, pero la actriz y ex vedette salió a hablar y aclaró qué pasó con su esposo.

Las primeras versiones surgieron del programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El trece, Socios del Espectáculo, allí habían exhibido las imágenes de un chat que Diotto tuvo con una mujer. El esposo de Callejón había invitado a la tercera en cuestión a un encuentro y le aclaraba que todo estaba "consensuado" con su pareja. Pese a esta última explicación la información giró hacia el lado de la infidelidad.

Teniendo en cuenta la repercusión que tuvo el rumor de la posible crisis en la que se encontraba la pareja, la actriz habló del tema en Flor de Equipo (Telefe) (que ahora conduce Denise Dumas),y aclaró en qué situación se encuentra con el padre de su hija Giovanna.

¿Se separó María Fernanda Callejón?

"De las puertas para adentro una evalúa un montón de cosas, también la posibilidad de abrir la pareja. Es algo que lo dije, pero no me pasa esa cosa de 'ay lo digo'", comenzó diciendo la actriz. Y siguió: "Primero fue en broma y después dijimos 'bueno'. Claramente todo es a favor para prender la llama y condimentar. Lo que va es lo que le va a la pareja, no hay una modalidad. Eso se charla".

En cuanto a las versiones que deslizaron en Socios del espectáculo, aseguró que no hay nada más "alejado de la realidad" porque "metieron a una tercera en discordia", una expresión que a la exvedette le pareció "súper atrasado".

"Atrasa total esa frase y (dijeron) una sarta de cosas que la verdad, independientemente del respeto con que lo trataron, nada que ver con la realidad", afirmó Callejón. En medio de la aclaración sobre su situación con su esposo reveló algunos detalles del acuerdo que pactaron en su intimidad, como los "beneficios" que les trajo su decisión de abrir la pareja, aunque prefirió "no decirlo" porque es propio de cada uno.

En cuanto al poliamor dijo que no se lo bancaba y que en "el último de los casos" elegía el "polisexo que es distinto". En ese sentido, agregó: "También me di cuenta que una vez que lo dije lo charlamos varias veces (porque) tiene sus riesgos".

"Yo no voy a buscar a un tercero. No, mi amor. Yo no voy a buscar nada. Acá que me busquen", aseguró entre risas en medio del diálogo que tuvo con Analía Franchín y Denise Dumas.