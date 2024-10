Fátima Florez y una fuerte revelación sobre Milei y Yuyito: "Cosas raras".

La relación amorosa entre Javier Milei y Fátima Florez fue tan breve como polémica. En los escasos meses que estuvieron en pareja, se rodearon de varios escándalos que fueron coronado con la separación por "decisión del presidente", en palabras de la propia humorista. Y aunque si bien la ruptura fue hace varios meses, el vínculo entre ambos sigue dando mucho que hablar, sobre todo porque continúan las declaraciones al respecto. Sin ir más lejos, Florez recientemente habló sobre Milei e hizo una polémica declaración.

Actualmente, Javier Milei se encuentra en pareja con Yuyito González y parece que el vínculo está bastante consolidado, sin embargo, no puede decirse lo mismo de la relación con Fátima, que terminó de forma abrupta y sin un "acuerdo mutuo". En este marco, la famosa humorista brindó una entrevista con Futuro Imperfecto, ciclo radial emitido por Radio con vos, y contó cómo vivió la separación.

"La atravesé como pude. Hay gente que al día siguiente sale divina en Instagram después de una separación, no, no, yo la verdad que no", empezó por decir. Luego, sumó: "La pasé un tiempito triste, obviamente, fue como un sacudón por todo lo que significa y tuve que cicatrizarme solita y venir a Las Vegas solita con los dolores y tratando de salir adelante. Ahora estoy con ganas de que aparezcan cosas nuevas. La vida continúa, obviamente".

También contó cómo quedó su relación con el presidente y reveló si siguen en contacto: "Uno tiene que centrarse en ocuparse en uno, en evolucionar como artista y como todo. Hace un tiempo que no estamos en contacto, pero todo super bien, la mejor de las ondas, pero no estamos en contacto. Yo soy hiper respetuosa cuando una persona está en pareja. Si una persona está en pareja yo soy lo más respetuosa que hay. Para mí no va eso de zorrear, esas cosas raras no".

Fátima Flórez reveló la última charla que tuvo con Milei: "Es una locura"

La actriz y humorista Fátima Flórez hizo declaraciones sobre la relación con su ex pareja el presidente Javier Milei y sorprendió a todos con un detalle relacionado a su última charla. En ese contexto, respondió si el mandatario pidió que deje de imitarlo en sus shows.

Tras su presencia en la ceremonia de los Martín Fierro de la Televisión donde Fátima se llevó el premio a Mejor Labor Humorística, una categoría en la que competía con Mica Lapegüe y Pichu Straneo, la imitadora hizo referencia a los rumores sobre un llamado de Javier Milei para que deje de caracterizarlo en sus shows.

En charla con los medios, Fátima Flórez no pudo esquivar la pregunta sobre su vida sentimental y su presente amoroso, a lo que ella respondió: "Estoy muy bien, estoy con toda mi libido puesta en mi trabajo y en mi carrera que es el amor de mi vida".

Además, explicó que está realizando varios shows en Estados Unidos. "Me estoy subiendo nuevamente al avión para ir a Las Vegas, funciones agotadas y que se agregan, se viene con todo 100 por ciento Fátima en Las Vegas", explicó y detalló que por ese motivo está pasando poco tiempo en Argentina.

Sin embargo, la inevitable consulta tuvo que ver con ese famoso llamado que le habría hecho Javier Milei para que lo deje de imitar. Ante esto, Fátima Flórez fue tajante y respondió: "Eso es una locura, no es cierto. Nunca pasaría eso", desmintiendo que su ex la haya contactado por este tema.