Famosa actriz de El Trece denunció discriminación: "Me dijeron que tenía que hacer dieta"

Una histórica actriz de El Trece reveló los pedidos de la producción del canal y dijo que se sintió "horrible".

Una reconocida figura de El Trece lanzó una serie de revelaciones sobre sus inicios en el rubro y realizó una contundente acusación. La actriz brindó declaraciones en un programa de televisión, recordó su trayecto artístico y dejó mal parada la postura de varios canales de televisión.

"Yo ya venía sintiéndome poca cosa y, a la semana de empezar en la tele, me dijeron que tenía que hacer dieta", señaló Nancy Duplaá sobre sus inicios como actriz en distintos canales de televisión en diálogo con Seres Libres, programa conducido por Gastón Pauls en Crónica TV. Allí expuso el drama que pasó con los canones de belleza de ese entonces.

"Yo me veo ahora y pienso que estaba bien, que era flaquita, pero en ese momento me veía al lado de las otras chicas y me sentía horrible", sostuvo la pareja de Pablo Echarri. "Llegué a asustarme y con el tiempo empeoré. El tema de la fama fue empeorando con el tiempo y, con el desembarco de las redes sociales, fue como una fiesta loca", agregó quien trabajó en más de diez ficciones de El Trece y viene de participar de El Reino, la serie de Netflix protagonizada por Diego Peretti y Peter Lanzani.

Además, confesó que llegó a tener pensamientos oscuros con respecto a su familia, por lo que la actriz se mostró en una faceta distinta con revelaciones que nadie sabía. "Tuve que aprender a no darle espacio a algunos pensamientos que no conducían a ningún lado, nunca tuve que lidiar con la falopa porque siempre le tuve mucho miedo a todo en general, imaginate a eso. Pero si caí en lugares oscuros y sí lo viví como una adicción. Tengo 53 años y todavía lo sigo trabajando", resaltó.

Gastón Pauls recordó con Nancy Dupláa un trauma de cuando eran novios: "Estaba debilitada"

Gastón Pauls le recordó a Nancy Dupláa una situación que vivieron cuando eran novios, en su juventud, y tuvieron una profunda charla sobre sus inseguridades en aquel momento. Los actores fueron parte de Montaña Rusa entre los años 1994 y 1995.

"Yo ya consumía, no como después consumí... Lo pregunto desde el lugar más puro, ¿qué fue para vos en algún momento ver a una pareja consumiendo?", enunció el actor en medio de una entrevista a Dupláa en su ciclo Seres Libres. "Yo no veía que lo que te pasaba era la droga. No lo linkeaba con eso sino que te pasaba otra cosa que era más profunda y que obviamente te abrió la puerta para eso", respondió ella.

Pauls se refirió a una situación en la que Nancy lo encontró consumiendo y recordó: "Creía que nadie se daba cuenta y que yo tampoco estaba viendo claro". Por su parte, Nancy soltó: "Yo tampoco estaba bien para poder sostener semejante situación. Yo me sentía totalmente debilitada. Imagínate yo ya venía sintiéndome poca cosa cuando empecé en la tele y me dijeron que tenía que hacer dieta a la semana. Yo me veo ahora flaquita. O sea me impacté con eso. Ya me veía al lado de las chicas y me veía horrible. ¿Qué hago acá?".