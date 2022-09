Fabiana Cantilo paseó a Susana Roccasalvo en vivo: "Es un despelote"

La rockera Fabiana Cantilo le hizo pasar un acalorado momento a la respetada Susana Roccasalvo en medio de una entrevista.

La respetada Susana Roccasalvo pasó un incómodo momento en su clásico magazine Implacables (El Nueve) cuando trató de entrevistar a Fabiana Cantilo a raíz de una película y no obtuvo las respuestas que deseaba porque la rockera se mostró negada a hablar del tema y, en cambio, modificó el curso de la nota. "Es un despelote", exclamó la rockera, descolocando a la conductora.

"Quiero recomendar una obra de teatro independiente, porque yo soy independiente en la música y es importante apoyar este teatro", anunció Fabiana Cantilo al inicio del móvil de Implacables, mostrándose en compañía de las actrices de Las dos reinas, un espectáculo teatral. Pasado el intercambio de saludos, Roccasalvo le preguntó a la cantante por la producción de su nueva película y Cantilo afirmó: “Le quiero dar importancia a Las dos reinas, yo no importo en este momento. La película es un largo camino... y bueno, es largo de explicar, pasa que no estaba preparada para hablar de esto”.

Tratando de no salir de su eje, Roccasalvo afirmó: “Pero pará, Fabi. Por supuesto, yo a los artistas siempre les abro las puertas de este programa, pero la nota estaba pautada para hablar de tu película”. Con desentendimiento, Fabiana le respondió: “Ah, no sabía nada... yo pensé que estaba pautada para hablar de Las dos reinas. Yo tenía otra información. Vine a hacerle la propaganda a las chicas. Si querés hacemos en otro momento una nota especial sobre mi película".

“Bueno, chicas lo mejor. Un beso enorme. Fabi, querida, cuando quieras las puertas de este programa están abiertas. Chau”, cerró Roccasalvo, muy amable pero con firmeza. De retorno se escuchó como Fabiana, confundida por el intercambió, solo atinó a exclamar: "Es un despelote".

Así será Lágrimas de fuego, la nueva película de Fabiana Cantilo

Escrita y protagonizada por Fabiana Cantilo, y con la dirección de Gabriel Greco, Lágrimas de fuego empezó a rodarse el pasado mes de junio. En una entrevista con Página 12, la rockera calificó a la cinta como una "tragicomedia" y señaló si se trata o no de una autobiografía: “En vez de Narcóticos Anónimos, acá está Maniáticos Anónimos. En Narcóticos Anínimos no podés decir quién va, pero sí que uno va. Me interesa contarlo porque estoy cansada de que digan que es una secta. Mucha gente salvó su vida ahí. Acá va la rockstar. También paso el mensaje del budismo, de que quien hace la paga, y muchos otros mensajes más. Se trata el tema del abuso y del parate total. Y hay un montón de humor”.