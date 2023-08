Fabián Doman debutó en El Trece con un inesperado número: cómo fue el rating del ciclo

El conductor volvió a la pantalla chica con su nuevo ciclo matutino, pero los números obtenidos generan gran incertidumbre en el canal.

Luego de unos meses alejado de la televisión, Fabián Doman volvió a la pantalla de El Trece con un ciclo nuevo. Bien de mañana es el nuevo programa que conduce por el canal de Adrián Suar y en el cual aborda temas relacionados a la política, sociedad y espectáculos. Sin embargo, tras su debut, obtuvo números impensados.

Este lunes 14 de agosto, el periodista volvió a la pantalla chica con el ciclo que reemplaza a Nosotros a la Mañana. A las 9 de la mañana puntual, inició el programa luego de una intensa jornada de las PASO. Sin embargo, lo que prometía ser un debut bueno para el canal, terminó por convertirse en una jornada que quedó muy por debajo de su competencia.

El programa inició su trasmisión con un piso de 2,1 puntos que escaló poco a poco hasta llegar a 2,9 puntos, el pico más alto que alcanzó en toda la jornada. Mientras tanto, A la Barbarossa, su principal competencia, duplicó sus números con 4,9 puntos en su racha más alta.

Aunque si bien el debut del ciclo no obtuvo los números esperados, hay mucha expectativa por parte del canal. Cabe recordar que Doman tuvo su paso por El Trece el año pasado con su ciclo Momento D que no logró los números esperados. Sin embargo, ahora volvió a probar suerte con un panel renovado, compuesto por Silvia Fernández Barrio, Horacio Cabak, Mariel Di Lenarda, Pampa Mónaco, Silvina Escudero, Damián Rojo, Mauricio D’ Alessandro, Josefina Pouso y Cinthia Fernández.

Adrián Suar y Doman se cansaron y le dijeron chau a una figura de El Trece

En El Trece se viven momentos de cambios tras la llegada de Fabián Doman para reemplazar al Negro González Oro en Nosotros a la Mañana. En este contexto, el conductor que vuelve al canal tomó una drástica decisión con uno de sus panelistas en conjunto con Adrián Suar, gerente artístico.

"El Negro" González Oro estuvo un par de semanas al frente de Nosotros a la mañana porque se fue "El Pollo" Álvarez, quien ahora tiene otro ciclo junto al "Chino" Leunis, llamado Poco Correctos. Al confirmarse la llegada definitiva de Fabián Doman comenzaron a hacerse algunos cambios en el magazine matutino.

Entre ellos está la salida de un reconocido panelista de manera repentina. Se trata de Juan Etchegoyen, quien también trabaja en Radio Mitre y a través de sus historias de Instagram rompió el silencio para referirse a la resolución de Doman que aprobó Adrián Suar.

"No voy a formar parte del programa que sucederá a Nosotros a la mañana. Después contaré más detalles, cuando termine mi trabajo. Fueron semanas incómodas, de incertidumbre, no sabiendo qué pasaba con el programa, y recién hoy puedo contarlo", explicó. Además dialogó con La Nación sobre este tema y dijo: "Desde hacía un par de meses estaba la incertidumbre. Fue un poco incómodo trabajar en esa situación de no saber si seguía o no. Cuando me enteré de que se confirmó que el programa no seguía, me veía venir ciertos cambios. Hasta último momento la verdad es que no sabía si iba a estar o no en el programa de Fabián Doman".