Fabián Cubero acusó a Nicole Neumann con sus hijas: "Novio con plata"

En A La Tarde dieron a conocer cuál es la frase con la que el exfutbolista acusa a la modelo frente a sus hijas.

Fabián Cubero habría involucrado a sus hijas en la guerra que tiene con su expareja, Nicole Neumann. La relación entre los padres de Indiana, Allegra y Sienna parece no aflojar y lejos de mejorar, empeora poco a poco.

En A La Tarde, dieron a conocer el nuevo conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann que, a diferencia de otras oportunidades, involucra a sus hijas de manera completamente innecesaria. Fue Cora De Barbieri quien aportó la información sobre lo que pasó: "Lo que trascendió en los últimos días, esto es lo que le llegó a Nicole Neumann, es que Fabián dentro de su casa, a sus hijas les dice 'Bueno, porque a tu mamá lo que le importa es tener un novio con dinero'".

Como si eso fuera poco, la panelista del programa de Karina Mazzoco agregó cuál fue la reacción de la modelo al enterarse de esta situación: "Nicole Neuman habría pedido entre abogados, porque no hay diálogo ahí, es que se trate de hacer una terapia familiar para que esas diferencias lleguen a buen puerto".

La decisión de Nicole Neumann fue celebrada pro la conductora de A La Tarde, ya que la actitud de buscar conciliar en vez de contraatacar, habla de la buena predisposición de la modelo por llegar a un acuerdo sin conflicto con Fabián Cubero. Aunque hubo opiniones encontradas, como la de Débora D'Amato que alegó que no tenía sentido buscar un mediador, ya que ellos no puedieron resolver sus problemas cuando hicieron terapia de pareja, tiempo atrás.

La palabra de Fabián Cubero

Fabián Cubero fue interceptado por el cronista de A La Tarde que le preguntó si habían firmado la pipa de la paz con Nicole Neumann. El exfutbolista expresó: "Qué se yo, no sé. Estamos tranquilos, nosotros en nuestra familia estamos tranquilos. Nosotros estamos enfocados en nuestra vida, después el resto que haga la vida que quiera".

La palabra de Nicole Neumann

En diálogo con A La Tarde, Nicole Neumann cortó en seco la intención del periodista que quiso indagar sobre su relación con Fabián Cubero: "Eso es un tema de él, me parece maravilloso, yo no tengo nada que opinar sobre nada que no tenga que ver conmigo". Sin embargo, cuando se le mencionó el entredicho que tuvo en redes con Mica Viciconte por el contagio de Coronavirus, la modelo respondió: "Yo no tuve ningún entredicho con nadie. Vengo a trabajar, vivo feliz, estuve de viaje, maravillosa con mis hijas y no tengo nada que hablar de ninguna otra cosa porque no me interesa. Estoy muy en paz con mis hijas, con Manu, con mi trabajo. Al resto le mandamos un besito enorme".