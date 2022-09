Explotó: Wanda Nara leyó mensajes entre Icardi y una famosa periodista

Un tenso intercambio en Twitter terminó con la revelación de que una reconocida periodista de espectáculos intercambió mensajes con Mauro Icardi y Wanda Nara explotó de bronca. "El nivel de toxicidad de algunas personas me llama la atención", aseguró la panelista, que estuvo de visita en Intrusos.

Los rumores de crisis entre Mauro Icardi y Wanda Nara son una constante desde que se disparó el Wandagate, momento en el que también se conocieron otras charlas subidas de tono del futbolista del Galatasaray con mujeres que no eran su esposa. Desde entonces, la pareja quedó en el centro de la polémica y no han podido salir de ahí.

En las últimas horas surgió una nueva controversia alrededor de Mauro Icardi y Wanda Nara. Todo comenzó con las duras críticas de una reconocida periodista a ¿Quién es la máscara?, el reality de Telefe que cuenta con la participación de la empresaria. Al leer sus declaraciones, Kennys Palacios (estilista de Wanda) saltó en defensa de su amiga y destrozó a la panelista.

"¿Vos sabés lo que es estar guionado? ¿Vos no tenés una rutina en LAM? Y menos que nada Wanda, que es 0 guion. Ah, también tiene anotado tu nombre por mandar privado por Instagram a Mauro", tuiteó el estilista, durísimo. Invitada a Intrusos, la periodista habló del cruce en Twitter y hasta le tiró una palito a Wanda.

En ese sentido, la también panelista explicó que ella había comentado que le parecía que ¿Quién es la máscara? estaba guionado, a excepción de Nara, que es "la más espontánea". "Kennys se la agarró conmigo, pero siempre digo que Wanda es la mejor", agregó Estefanía Berardi. Entonces, Maite Peñoñori le consultó si había "tiroteado" a Icardi.

"Le escribí a Mauro, y a Wanda mil veces, para pedir información", respondió con serenidad Berardi, mientras le pedían ver la conversación que había tenido con el futbolista. Nancy Duré le consultó si pensaba que la empresaria leía los mensajes de su marido y la respuesta de Estefanía Berardi fue lapidaria: "Claro, el nivel de toxicidad de algunas personas me llama la atención".

Wanda Nara besó a un participante en Quién es la Máscara

Wanda Nara protagonizó un desopilante momento en Quién es la Máscara: se acercó a un participante que estaba vestido con un traje de pavo real y le dio un beso. "Ahí adentro hay un seductor, porque para que yo sienta conexión con un bicho todo tapado...”, soltó la empresaria.

"¿Tenés ganas de venir a darle un beso?", le preguntó Oreiro. Acto seguido, Wanda se levantó de su asiento y le dio un beso al pájaro, justo en su pico. "¡Un aplauso para Wanda, que le va a dar un besito a un pavo real!", exclamó Oreiro. "Me muero si es una chica, porque nunca besé a una chica. Sería mi primera vez en besar a una chica", bromeó.

A pesar de que no tenía idea quién estaba dentro de ese traje, supo que se trataba de un hombre. "El pavo es un hombre muy hot... O no sé si es el traje, que adentro emanaba un olor a transpiración de hombre. Es lo que sentí. Para mí, ahí adentro está Gonzalo Valenzuela", apostó la rubia. Karina "La Princesita", por su parte, apostó que era "El Polaco" quien estaba detrás del disfraz, pero hasta ahora no se reveló su identidad.