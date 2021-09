Explosivo cruce de Sabrina Rojas con Yanina Latorre tras la ruptura con Luciano Castro: "¡Rompe huevos!"

¡Destructivo! Sabrina Rojas se peleó con Yanina Latorre en medio del escándalo por su separación con Luciano Castro.

La separación de Sabrina Rojas y Luciano Castro dejó muchísimos conflictos en el mundo de la farándula. Es que tras la inesperada ruptura, muchos panelistas y usuarios de las redes se han metido en el medio de la relación. Entre ellos se destaca Yanina Latorre, que esta mañana en LAM (Los Ángeles de la Mañana) disparó contra la actriz por haber cambiado a su ex por "El Tucu" López.

En su primera aparición pública en un canal de TV, Rojas abrió su corazón en El Trece y le explicó a Ángel de Brito por qué razón terminó con Luciano Castro: "Tuvimos muchas crisis y no nos pudimos separar porque nos amamos profundamente... después se fue gastando...". Y aclaró: "Siento que la relación que hoy podemos tener es porque nos amamos mucho, pero como personas, no el amor de parejas. Para mí fue el amor de mi vida".

Pese a la ruptura y a la tristeza que significó, Sabrina Rojas dejó en claro que tiene un buen ida y vuelta con el actor, con quien además comparte trabajo en la obra de teatro Desnudos: "Tenemos un vínculo. Tampoco quiero ser de una manera con él y de otra cuando está 'El Tucu'. Quiero ser igual con todo el mundo porque es el papá de mis hijos. Yo lo amo".

Sabrina Rojas se separó con Luciano Castro y comenzó a salir con "El Tucu" López.

Luego, la artista se refirió a su nueva relación tras la separación con Castro: "Fue rarísimo cómo empezó la relación con 'El Tucu'". Yanina Latorre se metió en la conversación y trató de incomodarla con un comentario sumamente picante. Fue entonces cuando todo se desvirtuó en la pantalla de El Trece...

El picante cruce entre Sabrina Rojas y Yanina Latorre tras la separación de la actriz con Luciano Castro

Yanina Latorre: "Es muy raro verte con otro. Muy raro".

Sabrina Rojas: "Cuánto falta para que Yanina Latorre me diga: 'Lo prefería a Luciano Castro'".

Yanina Latorre: "No, nunca te diría eso porque lo prefiero a Luciano Castro".

Sabrina Rojas: "Ja, estaba esperando a que dijeras eso".

Yanina Latorre: "Toda la vida, pero bueno".

Sabrina Rojas: "'Ay, yo lo prefiero a Luciano', cómo rompe los huevos Yanina con eso".

Yanina Latorre: "Dejame decirlo, lo quiero".

Sabrina Rojas: "Yo también lo quiero, pero en su casa".

"El Tucu" López ninguneó a Luciano Castro tras la confirmación de su romance con Sabrina Rojas

"El Tucu" López se refirió a su romance con Sabrina Rojas y explicó qué haría si se cruzara con Luciano Castro: "Pasaría lo mismo que si me cruzo con cualquier persona, es el ex de Sabrina pero no lo conozco a Luciano. Aun así, en diálogo con Agarrate Catalina, aclaró: "Obviamente, la mejor del mundo con él".

Acerca de la relación que mantiene con la modelo, y en charla con El Nueve, López indicó: “Con Sabrina nos estamos conociendo. La pasamos espectacular cuando nos vemos, nos conocimos de la noche a la mañana. Tiene mucho de destino, ella estaba separada de su exmarido, yo siempre soy muy atento a cómo estoy con mí presente. Encontré un paso copado, el paso de madurez”, expresó el actor.

“Estoy muy bien haciendo lo que tengo ganas y apostando a que el día a día esté copado, y si esto fluye y se convierte en algo más serio, más lindo y dura para toda la vida, genial”, continuó la actual pareja de Sabrina Rojas, con quien sale desde hace muy poco tiempo. Y agregó: “Pasaría lo mismo que si me cruzo con cualquier persona, es el ex de Sabrina pero no lo conozco a Luciano, obviamente la mejor del mundo con él”.