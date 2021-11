Explosivo comentario de Pergolini cuando le preguntaron sobre Tinelli: "Tarado"

Contundente testimonio de Mario Pergolini sobre la posibilidad de que Marcelo Tinelli arribe a El Nueve. ¿Qué dijo el conductor?

Los rumores indican que Marcelo Tinelli podría cambiar de canal luego de finalizar ShowMatch: La Academia. De hecho, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich deslizaron la chance de que "El Cabezón" emigre a El Nueve, perteneciente al Grupo Octubre y en donde Mario Pergolini es asesor digital. En este sentido, trascendió que el ex CQC habría amenazado con renunciar en caso de que su colega fuese contratado.

En este sentido, Pergolini rompió el silencio tras divulgarse una supuesta frase que salió de su boca. "Si viene él, yo rompo el contrato", habría manifestado Mario. ¿Pero qué dijo en diálogo con La Nación? Lo siguiente: "No me imagino diciendo que si viene yo me voy. ¡Qué tarado! No se me ocurriría y no tendría ni siquiera un fundamento de por qué no. Estamos pasados de tiempo, todo es viejo... ¡Cuántas pavadas! Nada que decir, pregúntenle a él. Es loco que sigan necesitando que compitamos. No hay nada que nos cruce”.

Lo cierto es que Marcelo Tinelli finalizará en breve su programa en El Trece y que los números no lo acompañaron de la mejor manera posible a lo largo del año. Es por esto que abandonará la pantalla del Grupo Clarín antes de lo previsto y tiene nuevos proyectos en su mente. ¿Estos vendrán con un cambio de canal?

El Trece ya decidió quién será el reemplazo de Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli y El Trece afrontan una situación muy particular con el rating. Mientras el conductor manifestó sus molestias por los constantes cambios de horarios de ShowMatch, el canal ya palpita su salida. De hecho, en las últimas horas, se conoció quién será el reemplazo del conductor una vez que finalice su ciclo de baile y humor.

De acuerdo a lo que trascendió en las últimas horas, en La Pavada de Diario Crónica indicaron que Tinelli será reemplazado por un nuevo programa de El Trece. Se trata de "El Juego de la Oca", ciclo producido por Kuarzo. El mismo contará con grandes escenografías, una pileta y diferentes ámbitos verdaderamente atractivos para los televidentes.

Por otra parte, y según diversas versiones que circularon, hay tres candidatos conducir "El Juego de la Oca". Se trata de Fede Bal, Laurita Fernández, Migue Granados y Nicolás Magaldi. Todos ellos tienen grandes chances de ubicarse en el horario que actualmente ocupa Tinelli. Por lo pronto, el canal no tiene una definición al respecto.