Excoreógrafa de ShowMatch denunció acoso: "Le encajé una cachetada"

Una de las figuras que tuvo ShowMatch decidió contar su verdad. María Laura Cattalini, "La Cata", contó la mala experiencia que tuvo años atrás.

ShowMatch tuvo una figura que en el pasado sufrió acoso. En su rol de coreógrafa del formato que culminó en 2021, María Laura Cattalini decidió contar su verdad y revelar la desagradable situación que sufrió años atrás.

Tras venir de su Chaco natal, "La Cata" no la tuvo fácil para llegar a triunfar en lo suyo y hasta sufrió acoso antes de lograr su inserción en los medios: “Tuve suerte en el medio y creo que mucho tiene que ver con la personalidad, al principio en Showmatch eran todos hombres y muy pocas mujeres, nunca tuve una mala experiencia en el medio, ni en la tele ni en obras de teatro que trabajé, nunca me pasó, pero sí en mi vida personal”.

“Cuando vine a Buenos Aires a vivir me pasó una cosa rara y yo era chica, estudiaba ceremonial y protocolo y licenciatura en relaciones públicas, y estaba estudiando en una fundación y ahí me pasó una historieta rara. Uno se me quiso sobrepasar y le encajé una cachetada y después de eso no fui más”, agregó la excoreógrafa de ShowMatch.

El incómodo momento de "La Cata" contra un acosador callejero

María Laura Cattalini explicó cómo fue su reacción y, en diálogo con Mitre Live, agregó: “Reaccione y le di un cachetazo, me quiso dar un beso en un contexto que estábamos estudiando, él era un profesor y le pegué una cachetada, jamás volví para no encontrarmelo de nuevo”.

“Gracias a Dios no me pasó más que eso, yo venía de la provincia de Chaco y te aparece esto que es inmenso, yo no lo podía creer porque era muy chica, tuve suerte de no cruzarme con nadie", añadió María Laura Cattalini, dejando en claro que no sufrió ningún tipo de situación similar dentro de Ideas del Sur y LaFlia.

