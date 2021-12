Estelita bromeó sobre su nuevo presente amoroso: "Jamás rompería un matrimonio"

La panelista de Crónica TV bromeó sobre su presente y sus conquistas, a siete años de separarse de Luis Ventura.

Separada de Luis Ventura desde hace siete años, Estelita Muñoz dedicó su tiempo a enfocarse en su trabajo como panelista de El run run del espectáculo, magazine de los fines de semana en Crónica TV. Y fue ahí donde se animó a contar que está nuevamente en pareja. En un informe donde hablaron de un "romance incógnito" los conductores de El run run se animaron a bromear en torno a la situación amorosa de la periodista.

Tras la escandalosa infidelidad que la alejó del periodista estrella y ex Intrusos, Estelita volvió a apostar por el amor. Luego de un informe sobre el casamiento de la actriz Pata Etchegoyen, los conductores de El run run indagaron sobre el tema que tiene rejuvenecida a la mujer. “Ella en esta relación está como que se hizo los rulos, quiero decir que está como perro con dos colas”, dijo Lío Pecoraro, dando pistas sobre la protagonista de una relación amorosa "incógnita".

En ese instante, el conductor Fernando Piaggio cortó a su colega y soltó un: “¡Decíselo a Estelita!”. Ante este comentario, Estelita solo atinó a reírse por la broma en torno a su presente amoroso. Luego de las bromas, los conductores revelaron que la periodista en cuestión era Mercedes Ninci. Meses atrás, Estelita había revelado en dicho programa: “Está soltero. Yo jamás rompería un matrimonio". Además, había contado que este hombre en cuestión ya conoce a sus hijos Facundo y Nahuel.

Estelita Ventura lanzó una grave acusación contra Susana Giménez: "Hizo cornudas a muchas"

Estelita Muñoz saltó a la masividad como la esposa de Luis Ventura, el periodista de espectáculos y ex Intrusos (América TV), y en su labor como panelista de El run run del espectáculo (Crónica TV) lanzó una picante crítica contra Susana Giménez, la diva de los teléfonos. "Susana hizo cornudas a muchas de sus parejas", sentenció.

Hace tiempo que la ex de Luis también consiguió su propio espacio, se abrió su camino con la participación en el panel de El run run del espectáculo, el ciclo de Crónica TV que conducen Fernando Piaggio y Lío Pecoraro. En ese espacio lanzó al aire una filosa sentencia de Susana Giménez y sus comportamientos en el plano personal. Todo arrancó con el tratamiento de la noticia de la diva y su decisión respecto a volver a construir una pareja.

La animadora más famosa de la televisión aseguró en una entrevista: “Yo no quiero tener un hombre más. No quiero. He sido amada. He amado menos de lo que me amaron. Aparte, a mí me gusta la gente más joven que yo, y sufrís, ya no se puede”. Tras dicho recorte Estelita saltó con un comentario muy filoso sobre Giménez: “Es muy claro que, no sé si acuerdan, que también Susana hizo cornudas a muchas de sus parejas ¿O no se acuerdan? Cacho Castaña, por ejemplo”.