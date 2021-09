Estallaron los memes por el llanto de Hernán en Bake Off: ¿Es la nueva Samanta?

El arquitecto no pudo con la presión de hacer una torta de dos pisos y se desesperó cuando se le cayeron los bizcochos, logrando que las redes capturaran dicho momento y lo compararan con las crisis de Samanta Casais, notable participante de Bake Off (segunda temporada)

Durante la gala de eliminación del domingo pasado, los participantes de Bake Off debieron elaborar e imitar una torta que propusieron los jurados para evitar la eliminación. Sin embargo, Hernán -arquitecto y docente en la Universidad Nacional de La Plata- sufrió complicaciones de salud y se descompensó en medio de la prueba. De hecho, se quedó sin aire y hasta pensó en abandonar el programa de Telefe: "Me quiero ir". Automáticamente, Twitter se llenó de memes comparando al destacado participante con Samanta Casais, participante de las polémicas durante la segunda temporada del reality de pastelería.

El desafío de la noche en Bake Off Argentina consistió en realizar un plato sumamente complicado. De acuerdo a lo que anticipó la conductora Paula Cháves, los participantes debían confeccionar una torta muy particular: "Debe medir 20 centímetros de altura, el doble que una torta convencional y 16 de diámetro. Para evitar que se les derrumbe deberán ser mitad ingenieros y mitad pasteleros. Además tiene que tener dos rellenos y en la decoración tres variantes de estilo candy".

Aun así, para Hernán fue muy fuerte la presión. Luego de que se le rompiera el plato, estalló en llanto, dejó de cocinar y encendió las alarmas del estudio de Bake Off: "Me siento descompuesto". Belén se acercó para asistirlo y contenerlo y le manifestó: "¡No! Tranquilizate, no pasa nada, no estés así. Tranquilo". "¡Me falta el aire!", expresó el participante, entre lágrimas.

Los memes de Hernán de BakeOff