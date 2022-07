Esmeralda Mitre y Alberto Samid, a solas en un restaurante: "Quería conocerme"

Esmeralda Mitre fue vista en una reunión secreta con Alberto Samid, justo una semana después del lanzamiento de la candidatura política del empresario.

Se filtró una sorpresiva foto de Esmeralda Mitre en un restaurante a solas con Alberto Samid. La noticia sorprendió en las redes sociales, especialmente porque esta reunión coincide con la candidatura presidencial para el 2023 que el empresario de la carne lanzó a fines de julio de 2022.

En la imagen, aparece la hija de Bartolomé Mitre junto a Samid en un café al aire libre, almorzando y conversando. Al ser consultada al respecto, la mediática dio una declaración que generó aún más sorpresa: que fue el empresario quien la invitó a aquel encuentro ya que quería conocerla.

Jorge Rial contó en Argenzuela (C5N) varios detalles sobre la charla privada que tuvo con Esmeralda al respecto. "Ella es Esmeralda Mitre y él es Alberto Samid. Esto acaba de suceder. Acabo de hablar con Esmeralda, le pregunté: 'Che, ¿estuviste con Samid? ¿De qué hablaron?'. Y me pone: 'Simplemente un café. Él quería conocerme'. O sea, según Esmeralda, fue a pedido de Alberto Samid", relató Rial.

Justo una semana atrás, el exsenador bonaerense había lanzado su candidatura presidencial, por lo que muchos creen que Esmeralda podría ocupar algún rol en la política dentro de poco. Por otra parte, Mitre había dicho en una reciente entrevista que le gustaría ejercer algún cargo político más adelante.

Al ser consultada en el programa Desiguales (TV Pública) sobre si algún día le gustaría trabajar en la política, Mitre contestó con firmeza: "Sí. Amo la política y quiero hacer política". Además, aseguró que ya tuvo varias propuestas pero que todavía no aceptó ninguna porque "no es el momento", ya que está muy ocupada con su proyecto en el diario La Nación.

"Me han contactado casi de todos los partidos, dos o tres al menos. Me contactaron en diferentes momentos, las dos veces dije que no, pero porque en este momento tengo una tarea muy seria que hacer, que es esta, y me debo al país. Puede sonar pedante que una mujer de mi edad diga 'me debo al país', pero esto es una cuestión de Estado", cerró Esmeralda.

Esmeralda Mitre aseguró que sufrió un atentado

Esmeralda Mitre habló en aquella misma entrevista sobre el accidente automovilístico que sufrió en julio de 2022 y dijo que sospecha que no fue un accidente. "De salud estoy muy bien. No me pasó nada, por suerte, ni a mí ni a la persona que tenía en frente. Pero fue un accidente bastante extraño y bastante callado", declaró.

Lo que más le llamó la atención a Mitre fue que siempre está en boca de todos a excepción de esta vez, que la noticia no cobró tanta relevancia en los medios. "Esto se calló en cinco minutos, así que estoy muy asustada, porque como hoy somos dueños del 39% del diario La Nación. Esto no va a quedar así, estoy asustada y tengo miedo", sentenció.

Por último, dijo que últimamente está viviendo situaciones episodios que no le cierran y que hacen que sus sospechas aumenten. "Veo situaciones y cosas que están pasando muy extrañas con respecto a mí, entonces tengo que tener mucho cuidado. Estoy viviendo una situación de angustia bastante grande", cerró.