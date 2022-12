Escandalosa ruptura del Conejo y Coti en Gran Hermano: "Pelotuda de mierda"

En medio de la gala de repechaje, la pareja de Coti y Alexis "El Conejo" tuvo una fuertísima discusión que terminó en insultos.

La gala de repechaje en Gran Hermano (Telefe) hizo estallar la relación entre Coti y Alexis "El Conejo". La participante inició una guerra contra el resto de sus compañeras en una jugada estrategia y terminó sola, planteándole sus celos a su novio y obteniendo una feroz contestación que terminó por quebrar el vínculo.

"La verdad es que a mí me molesta y no lo voy a ocultar, porque no tengo por qué ocultarlo", soltó Coti en una charla con "El Conejo", ante las cámaras del patio de la casa. Cansado del arranque de su novia, Alexis disparó: "No me molesta. Me parece una pelotudez".

Insistente, la "hermanita" que se ganó en contra a Julieta y Romina reforzó su escena con una picante declaración que hizo estallar a "El Conejo": "Si me tengo que quedar sola, me voy a quedar sola". Enojada, la correntina encaró para el living y obtuvo un comentario tajante de su (¿ex?) novio: "No contés más conmigo en nada. Y te digo algo, con esas cosas muy personales no se jode. Pelotuda de mierda".

Filtran que participante de Gran Hermano mintió su edad: escándalo en Telefe

Un nuevo escándalo salpicó a Gran Hermano luego de viralizarse que Camila Lattanzio, que hace tan sólo unos días entró al programa luego de que la producción decidiera incluir a nuevos concursantes, mintió con su edad. Fueron los mismos televidentes los encargados de hacer el rastreo de la verdad, investigando en las redes sociales de la participante.

La mujer oriunda de Ituzaingó (Provincia de Buenos Aires) le comentó a sus compañeros que tiene 21 años de edad. Sin embargo, diversos usuarios y usuarias de las redes aseguraron que en su perfil de Facebook figura una edad que nada tiene que ver con la que expresó dentro de la casa.

De acuerdo a las capturas que se hicieron virales, Camila Lattanzio habría nacido el 5 de abril de 1990 y tendría 32 años. Si bien no está claro el motivo por el que figura otra edad, en las redes se especula con que intentó adoptar una postura joven para tratar de no tener tantos roces con algunos de los integrantes de la casa.