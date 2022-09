Escandalosa información sobre la separación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen

Aseguran que Jakob Von Plessen puso micrófonos en su casa para escuchar las conversaciones entre Zaira Nara y Wanda Nara.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen confirmaron su separación después de ocho años de relación e hijos en común. En medio de esta noticia, se dio a conocer un detalle insólito: que Jakob habría puesto micrófonos en la casa que compartía con Zaira para controlarla.

Los rumores de que estaban atravesando una fuerte crisis comenzaron en 2020, cuando trascendió que Jakob había tenido un encuentro con otra chica mientras Mauro Icardi estaba con "La China" Suárez. Más tarde, se rumoreó que Zaira se había visto con un polista mientras estaba temporalmente soltera. Es por esto que se dice que Von Plessen habría colocado micrófonos para asegurarse que la conductora no le fuese infiel.

"¿Se acuerdan que a Zaira la habían vinculado con un polista? Eso no es tan mentira, según me dicen. Y Jakob se había enterado porque había puesto un micrófono en una parte de la casa y las escuchó hablar a Zaira y Wanda", reveló "Pampito" en Mañanísima (Ciudad Magazine). "¡¿Cómo vas a grabar a tu mujer o a tu ex?!", exclamó la panelista Estefanía Berardi.

"Pampito" explicó que probablemente Zaira "empezó a hacer la de ella porque Jakob se había mandado primero la macana". "Cuando salió lo de Mauro Icardi con 'La China' Suárez, él fue el que le hizo la gamba a Mauro, porque se habían quedado los dos solos. Y Jakob también habría salido con una chica", recordó el periodista.

En este sentido, opinó que "Zaira no fue infiel", sino que "el infiel fue él", ya que este encuentro entre la conductora y el polista habría sido mientras estaban separados. Por esta razón, "Jakob le puso un micrófono en la casa para enterarse en qué andaba". "Cuando ella lo descubre se arma el quilombo", concluyó "Pampito".

La separación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen

Tras varios meses sin dar declaraciones al respecto, Zaira Nara finalmente confirmó su ruptura definitiva con Jakob. "Después de 8 inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias. Zaira", publicó en sus redes sociales.

“El marido de Zaira habría sido cómplice del Wandagate, lo cubrió como cuñado. Me van a decir que es mentira, pero no. Ellas dos sospechaban esto. Por eso hubo un temita ahí entre Zaira y su marido. Ellas sospecharían que se encontraron y él lo cubrió. Aparentemente ese encuentro fue cuando las dos hermanas fueron a Milán”, reveló Amalia Granata en una participación en Polino Auténtico (Radio Mitre).