Escandalosa acusación: Macri habría pedido que levanten un programa éxito de Telefe

Un histórico abogado y periodista reveló el detrás de escena de uno de los programas más exitosos de la última década y disparó contra el expresidente.

En tiempos en los que el rating escasea, pocos programa se mantienen vigentes en la televisión argentina. Telefe tuvo uno de ellos con AM (Antes del mediodía), ciclo conducido por Verónica Lozano y Leo Montero que inició en 2004 y terminó en 2015 y que tuvo a grandes panelistas a lo largo de los años. Uno de ellos fue Darío Villarruel, quien en las últimas horas compartió un recuerdo en su cuenta de Twitter y sorprendió con una dura acusación a Mauricio Macri.

"Estuve en AM desde que se inició. Duro 11 años. Gran éxito. Gracias por el recuerdo. Termino en diciembre del 2015....se acuerdan cuando fue Macri y le hice notar que estaba procesado por escuchas ilegales....ah termino por eso..no lo sabían....", disparó en su cuenta de Twitter el exintegrante de AM.

El incómodo paso de Macri por AM

En la campaña electoral del 2015, Mauricio Macri pasó por el estudio de AM junto a su esposa, Juliana Awada. Acostumbrado al cerco mediático que suele protegerlo, no se esperó una pregunta por el procesamiento por espionaje que tenía vigente en ese momento (que, por esas ¿casualidades? del destino, fue sobreseído dos semanas después de asumir la presidencia) y al por entonces jefe de Gobierno porteño se lo vio extremadamente incómodo en el programa.

Al parecer, ese episodio no fue un hecho aislado y quedó marcado en la agenda de Mauricio Macri que, luego de llegar a la presidencia, habría empujado al histórico ciclo de Telefe hacia su final.

Tenso intercambio entre Darío Villarruel y Mauricio Macri en AM

El periodista especialista en temas judiciales le lanzó un desafiante planteo, "es difícil decir `lucho contra la corrupción pero estoy procesado´", y agregó "todas las personas gozan de la presunción de inocencia hasta tanto una sentencia lo determine, y eso genera una situación de incertidumbre en la población que quiere saber qué es lo que pasó realmente".

Visiblemente incomodo, Macri respondió: "a la población no, a vos te quedan dudas y por eso haces una chicana". y argumentó que todo "fue un invento del kirchnerismo". Rápidamente, el periodista arremetió que "hay una causa penal, confirmada por la Cámara Federal y de Casación" y Macri contestó: "El juez Casanello la volvió para atrás y dijo que no había elementos para hacer lo que se hizo. Pero está muy bien, hiciste tu planteo, ya cumpliste con tu papel".

"Vos hiciste una conferencia y dijiste que querías un juicio oral y público rápido porque `quiero demostrar que soy inocente´, pero eso no pasó", le dijo el periodista. En ese sentido, Macri le respondió "Yo no manejo la justicia, me presenté y declaré". El abogado agregó que "si fue un invento hay que archivarla, pero está procesado, igual que Amado Boudou" y el expresidente arremetió, irónico: "Sí, igualito, igualito".

Finalmente ya en un clima tenso Macri se quiso bajar de la discusión y sentenció: "No sé cuántas barbaridades más vas a decir. Fue un invento del kirchnerismo usando los servicios de inteligencia. Por eso quedó ahí y el 64% de los porteños me reeligieron con esa causa".