¡Escándalo! Mariana Fabbiani rechazó una propuesta de El Trece luego de que levantaran su programa

La conductora recibió una propuesta de El Trece y dijo que no. Solo pasaron dos meses desde que El Trece levantó Lo de Mariana.

A solo dos meses del fracaso que vivió con su programa, Mariana Fabbiani recibió la propuesta de ser parte del especial de Un sol para los chicos, por los 30 años del ciclo, y la conductora rechazó la propuesta. Desde el momento en el que El Trece decidió levantar Lo de Mariana, la relación entre la estrella del canal y sus autoridades está cargada de tensión.

“Fabbiani fue convocada para ser parte del evento anual de Un sol para los chicos, ya que ha sido conductora o una de las conductoras de este programa pero, esta vez, prefirió decir que no”, comenzó diciendo Rodrigo Lussich. A lo que Adrián Pallares, sumó: “Por un lado, nos dicen que ella no tienen ningún vinculo con el canal, como diciendo que no tiene la obligación de ir y, por el otro lado, nos dicen que la convocó Unicef directamente y Mariana dije que no”.

Luego, contó que otras personalidades rechazaron la oferta: “Quien tampoco va a estar que, también, llama mucho la atención es Natalia Oreiro”. Cabe resaltar que la actriz fue conductora de Unicef y de Un sol para los chicos por mucho tiempo. En tanto al otro nombre afirmaron que se trata de más ni menos que de Julián Weich.

Respecto a Oreiro, el conductor uruguayo reveló que no está en el país y Pallares, añadió picante: “Bueno, podría hacer un zoom. Lo de Natalia cayó bastante mal y lo de Mariana, sorprendió a todos”.

La tensa relación entre Adrián Suar y Mariana Fabbiani

“Si, a mí me dijeron que fue llamada para eso. Me dicen, también, que la relación con Adrián Suar es totalmente nula, no es que hubo una discusión ni nada por el estilo, directamente, se ignoraron. No hablaron nunca más”, afirmó ella.

En tanto a la nueva conductora, Paula, expuso que iba a ser Laurita Fernández. Por su parte, Evelyn Von Brocke deslizó: “Mariana considera que como no tiene contrato con el canal, no quiere tener ningún tipo de vínculo”.

Mariana Fabbiani se despidió de su magazine de actualidad y entretenimiento debido a los bajos niveles de audiencia que midió durante su estadía. "Los programas pasan, pero los vínculos que uno construye haciéndolos, quedan", aseguró la conductora en el final del último programa el viernes 9 de julio.

