Escándalo en Bake Off: Tras el caso Samanta, un video compromete a Damián Pier Basile

La polémica detrás de "Bake Off" está lejos de terminar. Las tortas y cosas dulces llegaron para quedarse un largo rato. Luego del épico final con la descalificación de Samanta, tras comprobarse su experiencia profesional, se encontró un video en donde puede verse al ganador del certamen, Damian Pier Basile, en un programa de cocina de Rosario. ¿Un nuevo fraude?

Se trata de una participación del año 2019 en el programa "Cocinando ideas" y según Damián fue una aparición posterior al reality -que se grabo a mediados de ese año- en donde fue invitado por la cocinera Eileen Schmidt. Ante la filtración del video, Schmidt salió a hablar y esclarecer el asunto que devino en escándalo.

"Salgo a hablar para aclarar las cosas por Damián, porque lo quiero un montón. Este programa invita a distintos cocineros de la región. Se grabó en noviembre del año pasado y él le pidió permiso a la producción de Bake Off para no tener problemas a futuro", explicó, en diálogo con el magazine "Informados de todo".

Y señaló con firmeza: "Están activando un conflicto que no es conflicto, fue todo raro. Yo estaba tranquila porque hicimos todo bien. Salgo a hablar para desactivar esto porque me sorprende cómo tratan de dar vueltas a algo que no tiene otra explicación. Él es un aficionado. Ahora seguirá estudiando y formándose". De esta forma, la pastelera intentó salvar a Damián de las acusaciones de supuesto fraude que colmaron Twitter.